Abrazo simbólico en Fiorito para pedir la liberación de un condenado por abuso sexual

Un grupo de vecinos de Villa Fiorito hicieron un abrazo simbólico para pedir la liberación de Fernando Mansilla , el hombre condenado a 18 años de cárcel, al ser considerado culpable de abuso sexual en contra de su hija menor de edad.

La actividad llevada a cabo el martes por la noche en frente de la verdulería del imputado, fue organizada por sus familiares, que convocaron al resto de los participantes a través de redes sociales, para reclamar una vez más por su libertad.

TEME POR SU FAMILIA Una vecina de Budge denuncia amenazas de su excuñado, acusado de abuso sexual

No es la primera vez que realizan una manifestación similar. Semanas atrás, también marcharon por las calles de Fiorito , con banderas y pancartas para sostener la inocencia de Mansilla. Sin embargo, en esta oportunidad, participó también un pastor evangélico.

El hombre considerado abusador por la Justicia, fue sentenciado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal agravado por el vínculo, y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma".

Luego de los alegatos del juicio, el acusado fue detenido y está preso desde entonces. "Después de 10 años, se hizo justicia", manifestó en sus redes sociales la víctima, que ahora es una adolescente de 16 años.

Abuso sexual en Villa Fiorito

La madre de la menor denunció en 2015 que su hija, que tenía 5 años, fue abusada sexualmente por su padre. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde la grave acusación, la causa estuvo estancada durante años.

En septiembre de 2023, el fiscal Sebastián Bisquert, de la UFI 9 de Lomas de Zamora solicitó la detención del imputado. No obstante, esto no ocurrió y llegó libre al juicio.