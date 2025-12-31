Víctimas de la concesionaria de Temperley: del sueño del auto propio al peor fin de año de sus vidas

Uno de los escraches a la concesionaria acusada de estafas .

Luego de atravesar un año repleto de inconvenientes, que incluyeron problemas de salud y familiares, Yamila, una de las víctimas de la concesionaria de Temperley V-lion Automotores, se animó a contar su historia a La Unión , y recordó como comenzó la pesadilla que vive actualmente.

"En diciembre de 2024 empezó nuestro sueño. Era nuestro primer 0 km. Pusimos ese contrato en el arbolito de Navidad con una felicidad inmensa, sin imaginar que se iba a convertir en lo peor de nuestras vidas", contó sobre el principio.

Al igual que los demás damnificados, invirtieron sus ahorros a cambio de un vehículo que nunca recibieron. Para poder depositar el dinero requerido y cumplir con las cuotas, se privaron de muchas cosas, con tal de cumplir el objetivo.

"Nos prohibimos vacaciones con nuestros dos hijos porque creíamos que ese auto iba a ser la base para crecer, cumplir proyectos y tener algo para compartir en familia. Les contábamos a nuestros hijos que faltaban pocos días; los contábamos con ilusión. Cada vez que veíamos un Polo Track sentíamos que era una señal de que nuestro auto ya estaba cerca", señaló.

En el caso de Yamila, para poder pagar la licitación, pidieron un préstamo. "Pensábamos trabajar con el auto, hacer Uber y así cubrir nuestras cuentas. Nunca llegó el auto. En cambio, llegaron las deudas", lamentó.

Concesionaria de Temperley Las víctimas de la concesionaria de Temperley que denunciaron estafas.

El momento en el que se enteró de las estafas

Sobre el momento en el que advirtió que había sido estafada, Yamila explicó: "Cuando me dijeron que pidiera la baja del contrato y esperara la devolución del dinero, otras personas que estaban pasando por lo mismo me advirtieron que no lo hiciera, porque podía perder todo. Ahí entendí que algo estaba muy mal".

"Un día, después de dejar a mis hijos en el jardín y en la escuela, llegué a casa y me quebré. Lloré sin consuelo. Estábamos endeudados, no teníamos para comer, el estrés nos enfermó. Tuve picos de presión arterial y ocular. Caímos en depresión. Casi nos cuesta la separación como pareja", remarcó.

Junto al resto de las personas que habrían sido víctimas de las estafas, reclaman la devolución de su dinero, y piensan ir hasta las últimas consecuencias, avalados en la Justicia.

"Hoy, por haber hablado, recibo mensajes intimidatorios. Pero no me voy a callar. Hablo por mis hijos, por mi familia y por todas las personas que están pasando por lo mismo y todavía tienen miedo", aseguró, y concluyó: "No pedimos favores. No pedimos amenazas. Pedimos que se investigue y que nos devuelvan lo que es nuestro. Porque cuando la Justicia llega tarde, el daño ya está hecho”.

Las víctimas de la concesionaria

De acuerdo al testimonio de las víctimas, cuando los clientes decidían la compra del auto a través de un plan de pagos, firmaban un convenio de reserva y les otorgaban un CBU para abonar la seña y comenzar también con el pago de cuotas.

En las diferentes denuncias, se describe un patrón similar en cuanto a la modalidad adoptada, según explicaron los damnificados. Todo habría comenzado con la publicidad de "reconocidos famosos" en redes sociales, que promocionaban la concesionaria Vi-Lion Automotores.

Luego de la primera comunicación, desde la empresa citaban a los clientes a la agencia ubicada avenida Yrigoyen y Garibaldi, en Temperley, donde se cerraba la operación que más tarde derivaría en la presunta estafa.