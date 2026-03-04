Feroz incendio en Temperley: una casa de dos pisos quedó destruida

Un feroz incendio destruyó una vivienda de dos plantas en el barrio San José de Temperley . Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaban en el lugar.

El siniestro ocurrió el martes por la noche en la calle Ravel al 800 , en el cruce con la avenida República Argentina . En el lugar había una casa de dos pisos que empezó a prenderse fuego poco antes de las 20.

Esta tarde. Susto en el centro de Lomas por un incendio en un departamento

Devastador. Incendio en Temperley: una casa se prendió fuego y quedó en ruinas

Las llamas habrían comenzado en la planta alta de la vivienda y se extendieron rápidamente al piso de abajo. Muebles, ropa, paredes y techos fueron alcanzados por el fuego.

Tras recibir el llamado de emergencia, se acercaron al lugar tres dotaciones de los Bomberos de Lomas , con 12 efectivos a cargo del Comandante Oscar Scarpitto. También intervino la Policía Local y una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas .

Impresionante incendio en Temperley. Una casa de dos plantas quedó destruida. Intervinieron los Bomberos de Lomas de Zamora. Ocurrió en Ravel al 800. pic.twitter.com/DbDfmZysWm

Al llegar, se encontraron con una impresionante columna de fuego que envolvía toda la casa. Pese al rápido accionar de los bomberos, el incendio afectó cuatro ambientes de la propiedad, provocando importantes pérdidas materiales. "Se quemó casi en su totalidad", informaron fuentes oficiales a La Unión.

A pesar de la magnitud del siniestro, afortunadamente no se registraron personas heridas. Los Bomberos de Lomas trabajaron en el lugar durante aproximadamente dos horas.