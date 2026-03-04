miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026
Anoche.

Feroz incendio en Temperley: una casa de dos pisos quedó destruida

Ocurrió en el barrio San José de Temperley. Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

El incendio provocó importantes daños.
El incendio provocó importantes daños.
Los Bomberos de Lomas trabajaron en Temperley.

Los Bomberos de Lomas trabajaron en Temperley.

El siniestro ocurrió el martes por la noche en la calle Ravel al 800, en el cruce con la avenida República Argentina. En el lugar había una casa de dos pisos que empezó a prenderse fuego poco antes de las 20.

Defensa Civil en el lugar del incendio.
Devastador.

Incendio en Temperley: una casa se prendió fuego y quedó en ruinas
Los Bomberos de Lomas de Zamora, Defensa Civil y Tránsito Lomas trabajando en el lugar.
Esta tarde.

Susto en el centro de Lomas por un incendio en un departamento

Las llamas habrían comenzado en la planta alta de la vivienda y se extendieron rápidamente al piso de abajo. Muebles, ropa, paredes y techos fueron alcanzados por el fuego.

Pérdidas totales tras el incendio

Tras recibir el llamado de emergencia, se acercaron al lugar tres dotaciones de los Bomberos de Lomas, con 12 efectivos a cargo del Comandante Oscar Scarpitto. También intervino la Policía Local y una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas.

Al llegar, se encontraron con una impresionante columna de fuego que envolvía toda la casa. Pese al rápido accionar de los bomberos, el incendio afectó cuatro ambientes de la propiedad, provocando importantes pérdidas materiales. "Se quemó casi en su totalidad", informaron fuentes oficiales a La Unión.

A pesar de la magnitud del siniestro, afortunadamente no se registraron personas heridas. Los Bomberos de Lomas trabajaron en el lugar durante aproximadamente dos horas.

La casa de Temperley quedó destruida.

La casa de Temperley quedó destruida.

El siniestro ocurrió en la peatonal Laprida y Acevedo.
Esta tarde.

