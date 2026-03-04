Federico Otermín, en el inicio de clases en Temperley: "Construimos el futuro con educación de calidad".

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó del inicio del ciclo escolar en la escuela primaria N°2 de Temperley.

“En nombre del Gobierno de la Comunidad y como hijo de Alicia, docente de la escuela pública, quiero agradecerles de corazón a las maestras y maestros y a los papás y mamás por el esfuerzo cotidiano. Y a nuestros chicos, les pido que disfruten esta etapa y que pongan su granito de arena para hacer de Lomas una tierra de amor, libre de cualquier tipo de violencia. Cuidemos la Patria”, resaltó el Intendente, acompañado por Laura Casal, la directora, y Mariela Moliner, directora de la Escuela Secundaria N°5 que funciona en el mismo predio.

Otermín en la escuela N°2. "Les pido que disfruten esta etapa y que pongan su granito de arena para hacer de Lomas una tierra de amor, libre de cualquier tipo de violencia. Cuidemos la Patria”. Docentes, familias y los más de 280 alumnos de nivel primario compusieron el contexto de la jornada de inicio del ciclo de aprendizaje.

Mejoras edilicias en la Escuela N°2 de Temperley En esta institución, el Municipio realizó junto a la Provincia el reemplazo de las cubiertas de techo para prevenir filtraciones y se entregaron kits de programación, así como libros en el marco del programa “Lomas Lee en Comunidad”.

“En tiempos de incertidumbre, en Lomas decidimos construir el futuro con educación pública de calidad, porque si hay un lugar donde se forja sentido de comunidad, es en la escuela”, concluyó Otermín. 641245358_18565000861045225_5828954142468110820_n Docentes, familias y los más de 280 alumnos de nivel primario compusieron el contexto de la jornada de inicio del ciclo de aprendizaje.

