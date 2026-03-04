miércoles 04 de marzo de 2026
Escribinos
4 de marzo de 2026
Lomas de Zamora.

Federico Otermín, en el inicio de clases en Temperley: "Construimos el futuro con educación de calidad"

El intendente de Lomas de Zamora participó del comienzo del ciclo escolar en la escuela primaria N°2 de Temperley.

Federico Otermín, en el inicio de clases en Temperley: Construimos el futuro con educación de calidad.

Federico Otermín, en el inicio de clases en Temperley: "Construimos el futuro con educación de calidad".

“En nombre del Gobierno de la Comunidad y como hijo de Alicia, docente de la escuela pública, quiero agradecerles de corazón a las maestras y maestros y a los papás y mamás por el esfuerzo cotidiano. Y a nuestros chicos, les pido que disfruten esta etapa y que pongan su granito de arena para hacer de Lomas una tierra de amor, libre de cualquier tipo de violencia. Cuidemos la Patria”, resaltó el Intendente, acompañado por Laura Casal, la directora, y Mariela Moliner, directora de la Escuela Secundaria N°5 que funciona en el mismo predio.

Lee además
Federico Otermín, vicepresidente segundo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.
En redes.

Federico Otermín: "Pudimos lograr la unidad necesaria para estos tiempos complejos"
El año pasado se hizo el Primer Congreso de Enfermedades Poco Frecuentes y TEA en Lomas.
Encuentro.

En Lomas de Zamora concientizan sobre las Enfermedades Poco Frecuentes
Otermín en la escuela N°2.
"Les pido que disfruten esta etapa y que pongan su granito de arena para hacer de Lomas una tierra de amor, libre de cualquier tipo de violencia. Cuidemos la Patria&rdquo;.

"Les pido que disfruten esta etapa y que pongan su granito de arena para hacer de Lomas una tierra de amor, libre de cualquier tipo de violencia. Cuidemos la Patria”.

Docentes, familias y los más de 280 alumnos de nivel primario compusieron el contexto de la jornada de inicio del ciclo de aprendizaje.

Mejoras edilicias en la Escuela N°2 de Temperley

En esta institución, el Municipio realizó junto a la Provincia el reemplazo de las cubiertas de techo para prevenir filtraciones y se entregaron kits de programación, así como libros en el marco del programa “Lomas Lee en Comunidad”.

“En tiempos de incertidumbre, en Lomas decidimos construir el futuro con educación pública de calidad, porque si hay un lugar donde se forja sentido de comunidad, es en la escuela”, concluyó Otermín.

641245358_18565000861045225_5828954142468110820_n
Docentes, familias y los m&aacute;s de 280 alumnos de nivel primario compusieron el contexto de la jornada de inicio del ciclo de aprendizaje.&nbsp;

Docentes, familias y los más de 280 alumnos de nivel primario compusieron el contexto de la jornada de inicio del ciclo de aprendizaje.

Temas
Seguí leyendo

Federico Otermín: "Pudimos lograr la unidad necesaria para estos tiempos complejos"

En Lomas de Zamora concientizan sobre las Enfermedades Poco Frecuentes

Llega a la Plaza Grigera de Lomas el Festival Mujeres en Comunidad 2026

Libremente de Lomas lanza sus talleres de arte, salud y formación laboral

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El brutal caso de violencia de género en Villa Centenario quedó filmado.
Video.

Brutal caso de violencia de género en Villa Centenario: le pegó un tiro en el pie a su pareja por celos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Fito Páez picanteó Fito Páez.  video
¿Qué onda?

La teoría de Moria Casán sobre Fito Páez: "Quiere estar conmigo"