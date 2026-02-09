Federico Otermín: "Pudimos lograr la unidad necesaria para estos tiempos complejos"

El Intendente de Lomas de Zamora , Federico Otermín , publicó en redes sociales su análisis sobre la unidad de PJ bonaerense luego de ser elegido vicepresidente segundo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y Daniela Vilar , la ministra de Ambiente de la Provincia y su esposa, como presidenta del Partido Justicialista local.

Otermín destacó que la cuestión no tiene que ser estrictamente “Milei”, habló de discutir ideas, no personas. “Las ideas de la libertad son, en definitiva, un culto al individualismo", marcó, y resaltó que el peronismo -en contraposición- cree que en "la vida en comunidad".

Felicitó a Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Verónica Magario , y también dedicó un párrafo aparte a Cristina y el "ensañamiento" que hay hacia ella.

Empecemos por nuestro lugar en el mundo, las Lomas de Zamora. La compañera Daniela será nuestra candidata a presidenta del Partido Justicialista local porque es lo mejor del peronismo lomense. Conjuga la militancia barrial con su estudio, su vínculo con las referencias barriales con los vínculos internacionales, la dulzura con los que sufren y la dureza con la dirigencia.

Daniela es una de las mil flores que regó Néstor e impulsó Cristina, una que floreció fuerte, muy fuerte, e impulsó a otras y construyó un Amazonas, con su actualización doctrinaria y su ambientalismo popular. Será la primera mujer en presidir el PJ de Lomas. Como militante, estaremos a sus órdenes.

image

En el ámbito provincial, pudimos lograr la unidad necesaria para estos tiempos complejos. En ese sentido, quiero destacar a Máximo, quien estará a cargo del Congreso del partido, por su vocación de llegar a un acuerdo que contenga a todos los sectores del peronismo bonaerense. Felicitamos muy especialmente a nuestro Gobernador, Axel, quien será nuevo presidente del PJ PBA y a la vicegobernadora Verónica Magario quien será vicepresidenta.

Los acompañaré como vice segundo y le quiero agradecer a los compañeros y compañeras de toda la Provincia y a todos los que me mandaron mensajitos diciendo cosas lindas.

No quiero dejar de plantear, (porque el riesgo de la vorágine de la cotidianeidad es la naturalización de las injusticias, todo pasa muy rápido, un día tras otro y así la vida), la tristeza por la situación que atraviesa Cristina, que es un ensañamiento con ella, por lo que representa, y sobre todo un mensaje a la dirigencia en su conjunto. La fortaleza espiritual y política de Cristina, a quien aún luego del intento de asesinato y su posterior encarcelamiento, no la pueden comprar ni doblegar, debe ser una guía para la militancia para meterle, como pidió ella, con cabeza, corazón y coraje.

Por eso es fundamental este paso que dimos al interior del peronismo en la Provincia para poder empezar a construir una alternativa nacional de cara a 2027. Alguien podría repetir, tal vez sin mala intención, eso de “qué mal que los dirigentes discutan por un partido en vez de concentrarse en cuestionar a Milei”. Ahora bien, siendo como somos profundamente respetuosos de la democracia, es importante consolidar partidos políticos fuertes, con debates internos y de cara a la sociedad, para poder construir otro camino hacia otra Argentina, con justicia social. Creemos en nuestras ideas y hay que debatirlas.

Porque la cuestión no tiene que ser estrictamente “Milei”, no una persona, no discutir personas, sino ideas. “Las ideas de la libertad”, que repiten como mantra, implican, en definitiva, un culto al individualismo. Nosotros creemos en la vida en comunidad. Es clave ahora enfocarse en el diseño de la actualización de un justicialismo para la comunidad (organizada). Un peronismo en modo f5 que tome lo mejor de su tradición para conectar con el futuro de la Argentina. Ahí vamos.