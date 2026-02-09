Homenaje a Julio Cortázar en Banfield: preparan un recorrido literario a 42 años de su muerte

Julio Cortázar llegó a Banfield a los 4 años, en 1918, y la dejó alrededor de sus 17. Hay murales en honor a su obra.

En homenaje a los 42 años de la partida de Julio Cortázar , que se cumplen el 12 de febrero, preparan un nuevo recorrido de "Rayuela", el paseo turístico y literario por las calles de Banfield , el barrio que vio crecer al escritor, a cargo de Camino Cortázar .

La jornada será el domingo 22 de febrero a las 17 e incluye la visita a los murales inspirados en sus cuentos, como "Historias de Cronopios y de Famas", "Continuidad de los parques", "Casa Tomada", "Axolotl" y "Rayuela", y también la casa donde vivía y la escuela donde asistía de pequeño, entre otras paradas obligadas de este circuito.

La duración aproximada del circuito es de una hora, recorriendo a pie una distancia aproximada entre 2.500 y 4.000 metros. Los vecinos que quieran ser parte del recorrido por el barrio donde el escritor vivió su infancia y adolescencia, podrán mandar un mensaje privado al Instagram de Camino Cortázar.

Las referencias de Julio Cortázar a su infancia en Banfield

Banfield puede jactarse, y con méritos suficientes, de haber sido la residencia de uno de los mejores escritores de habla hispana. Julio Cortázar llegó a esta ciudad a los 4 años, en 1918, y la dejó alrededor de sus 17.

"Pasé mi infancia en una bruma de duendes, de elfos, con un sentido del espacio y del tiempo diferente al de los demás", contó Cortázar en una entrevista narrando sus primeros años cuando era alumno de la Escuela 10, que hoy lleva su nombre.

También hizo correr tinta, en este caso en una carta, sobre frágil salud cuando niño: "Mucha servidumbre, excesiva sensibilidad, una tristeza frecuente".

Su casa de Rodríguez Peña 585 fue un edén que lo marcó a fuego. "Siempre he vuelto a él, lo he evocado en algunos cuentos porque aún hoy lo siento muy presente", dijo a pocos años de su muerte.

Y contó además: "Banfield es el tipo de barrio que tantas veces encuentras en las letras de los tangos. Recuerdo que tenía una pésima iluminación que favorecía al amor y a la delincuencia, en partes iguales. Y que hizo que mi infancia fuera cautelosa y temerosa por el clima inquietante que hacía que las madres se preocuparan cuando salías. Pero al mismo tiempo era para un niño un paraíso, porque mi jardín daba a otro jardín. Era mi reino".

"En el fondo de mi casa había un jardín lleno de gatos, perros, tortugas y papagayos: un paraíso. Pero en este jardín yo era Adán, en el sentido de que no conservo recuerdos felices de mi infancia, demasiadas tareas, sensibilidad excesiva, tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados. Mi cuento 'Los venenos' tiene mucho de autobiográfico. Sin embargo ese era mi reino y he vuelto a él, lo he evocado en algunos cuentos, porque aún hoy lo siento muy presente, muy vivo", dijo en una entrevista.