Lanús no quiere soltar la punta frente a Talleres de Córdoba

Rodrigo Castillo le marcó a Talleres de Córdoba.

Lanús buscará sostener la punta de la Zona A del Torneo Apertura y su invicto cuando por la 4º fecha reciba a Talleres de Córdoba. El Granate suma dos triunfos y un empate en este arranque de temporada, mientras la T arrastra dos derrotas consecutivas.

Se enfrentarán desde las 19.15, en la Fortaleza , con el arbitraje de Nicolás Lamolina , secundado por Pablo Acevedo y Walter Ferreyra. Cuarto árbitro: Pablo Giménez. VAR: Leandro Rey Hilfer. AVAR: Nahuel Viñas. Televisa TNT Sports.

El equipo de Mauricio Pellegrino continúa mostrando el espíritu ganador de 2025 que lo llevó a la consagración en la Copa Sudamericana, pero el DT y algunos jugadores alertaron sobre falencias a corregir. “Siempre hay cosas por ajustar. Esta es una temporada nueva, el equipo del año pasado terminó. Hay aspectos defensivos, como las pelotas detenidas, que tenemos que mejorar”, subrayó el técnico.

Entre Copa Argentina y Torneo Apertura, el equipo marcó 11 goles, pero recibió seis. Y hace ocho fechas que no mantiene su arco en cero. Por eso, ante Talleres de Córdoba buscará nuevamente volver a la solidez defensiva, máxime que se vienen los dos partidos contra Flamengo por las finales de la Recopa Sudamericana.

Sasha Marcich renovó con Lanús en la semana.

Cómo llegan los equipos en el Torneo Apertura

A Lanús, le igualó Instituto (2-2), en Alta Córdoba, en tiempo de descuento, mientras que Talleres perdió como local ante Platense (1-2). Lleva dos caídas consecutivas, pero se recuperó por Copa Argentina venciendo a Argentino de Merlo (2-0) sobre la hora.

Mauricio Pellegrino no haría modificaciones, en tanto Carlos Tevez analiza cinco variantes: se esperan los regresos de Augusto Schott y José Luis Palomino en defensa, además de los ingresos en el mediocampo de Juan Sforza, Ulises Ortegoza y Giovanni Baroni.

Probables formaciones de Lanús y Talleres de Córdoba

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Juan Sforza; Giovanni Baroni; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Hora: 19.15. Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports.