lunes 09 de febrero de 2026
Escribinos
9 de febrero de 2026
En la Fortaleza.

Lanús no quiere soltar la punta frente a Talleres de Córdoba

Desde las 19.15, Lanús buscará un triunfo que le permita seguir arriba, ante un rival que llega con dos derrotas consecutivas. Televisa TNT Sports.

Rodrigo Castillo le marcó a Talleres de Córdoba.

Rodrigo Castillo le marcó a Talleres de Córdoba.

Lanús buscará sostener la punta de la Zona A del Torneo Apertura y su invicto cuando por la 4º fecha reciba a Talleres de Córdoba. El Granate suma dos triunfos y un empate en este arranque de temporada, mientras la T arrastra dos derrotas consecutivas.

Se enfrentarán desde las 19.15, en la Fortaleza, con el arbitraje de Nicolás Lamolina, secundado por Pablo Acevedo y Walter Ferreyra. Cuarto árbitro: Pablo Giménez. VAR: Leandro Rey Hilfer. AVAR: Nahuel Viñas. Televisa TNT Sports.

Lee además
Alexis Segovia deja Lanús para reforzar a Atlético Tucumán.
Se suma al Decano.

Alexis Segovia se va de Lanús y será refuerzo de Atlético Tucumán
Flamengo perdió la Supercopa de Brasil con Corinthians. ¿Se anima a soñar Lanús?
Atención.

¿Se puede ilusionar Lanús? Flamengo perdió la Supercopa con Corinthians

El equipo de Mauricio Pellegrino continúa mostrando el espíritu ganador de 2025 que lo llevó a la consagración en la Copa Sudamericana, pero el DT y algunos jugadores alertaron sobre falencias a corregir. “Siempre hay cosas por ajustar. Esta es una temporada nueva, el equipo del año pasado terminó. Hay aspectos defensivos, como las pelotas detenidas, que tenemos que mejorar”, subrayó el técnico.

sasha Marcich
Sasha Marcich renovó con Lanús en la semana.

Sasha Marcich renovó con Lanús en la semana.

Entre Copa Argentina y Torneo Apertura, el equipo marcó 11 goles, pero recibió seis. Y hace ocho fechas que no mantiene su arco en cero. Por eso, ante Talleres de Córdoba buscará nuevamente volver a la solidez defensiva, máxime que se vienen los dos partidos contra Flamengo por las finales de la Recopa Sudamericana.

Cómo llegan los equipos en el Torneo Apertura

A Lanús, le igualó Instituto (2-2), en Alta Córdoba, en tiempo de descuento, mientras que Talleres perdió como local ante Platense (1-2). Lleva dos caídas consecutivas, pero se recuperó por Copa Argentina venciendo a Argentino de Merlo (2-0) sobre la hora.

Mauricio Pellegrino no haría modificaciones, en tanto Carlos Tevez analiza cinco variantes: se esperan los regresos de Augusto Schott y José Luis Palomino en defensa, además de los ingresos en el mediocampo de Juan Sforza, Ulises Ortegoza y Giovanni Baroni.

Probables formaciones de Lanús y Talleres de Córdoba

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Juan Sforza; Giovanni Baroni; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Hora: 19.15. Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports.

Temas
Seguí leyendo

Alexis Segovia se va de Lanús y será refuerzo de Atlético Tucumán

¿Se puede ilusionar Lanús? Flamengo perdió la Supercopa con Corinthians

Cuál es la oferta que llegó a Lanús desde Rusia por Lucas Besozzi

Nahuel Losada y el déficit de Lanús: "En todos los partidos nos han convertido"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mauro Méndez habló luego de la caída de Banfield. video
Autocrítico.

Mauro Méndez, tras la derrota de Banfield: "Que los refuerzos se adapten rápido"

Las más leídas

Te Puede Interesar

La China Suárez estalló contra Juariu. 
La destrozó.

La China Suárez estalló contra la periodista Juariu: "Hay que ser muy mierda"