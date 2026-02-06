Adrián Arregui asumió su culpa en la eliminación de Temperley de la Copa Argentina

Para Temperley la noche venía encaminada y mejor no podía ser el estreno en la Copa Argentina . El 2 a 0 arriba en el primer tiempo, la buena producción ofrecida por el equipo dirigido por Nicolás Domingo , daban una clara imagen de que el Gasolero tenía un debut de ensueño en el torneo más federal del país.

Sin embargo, la reacción de Barracas Central en el segundo tiempo provocó el empate por 2 a 2. Después vinieron los penales y el último fallado por Adrián Arregui terminaron dando un vuelco inesperado para una serie que parecía controlada. Temperley se durmió en la segunda parte, se quedó en lo físico y lo pagó caro.

"Duele porque en el primer tiermpo fuimos muy superiores y en el segundo tiempo no lo pudimos sostener. En los penales nos toca fallar, perdimos la oportunidad de pasar. Ojalá nos podamos quiedar con el primer tiempo y poder sostener esa idea. Con dos desatenciones y fallando en los penales nos quedamos afuera", aseguró Arregui al término del partido.

El capitán de Temperley fue el encargado de ejecutar el último penal. Si convertía, la serie continuaba, pero su remate se estrelló en el travesaño y el Gasolero quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina.

A propósito, Adrián Arregui asumió su responsabilidad y consideró que "haber errado el último penal fue clave para la eliminación" Y apuntó: "Soy el capitán del equipo, es la responsabilidad que asumo y si perdimos fue porque erré el penal".

Asimismo, sostuvo: "Tenemos un gran plantel y eso es importante. El torneo es larguísimo y muy difícil. Quedó plasmada la idea que tenemos, hay que reforzar lo del primer tioempo. Nos queremos morir porque podríamos haber pasado, fuimos superiores a Barracas. Ya hay que preparar el partido contra Tristán Suarez".

Por último, se refirió a la gente de Temperley y pidió disculpas por la eliminación: "Me hago responsable de lo que pasó. Quiero un montón a esta camiseta, los chicos hicieron un trabajo excelente y se define en la tanda de penales. Si me tienen que criticar que lo hagan, acá estoy, no tengo ningún problema. Que nos sigan acompañando en el torneo que va a ser muy difícil pero vamos a tratar de lograr el objetivo".