viernes 06 de febrero de 2026
Escribinos
6 de febrero de 2026
No pudo ser.

Adrián Arregui asumió su culpa en la eliminación de Temperley de la Copa Argentina

Temperley sigue masticando bronca por la eliminación de la Copa Argentina ante Barracas Central y el que puso el pecho fue el capitán, Adrián Arregui.

Adrián Arregui se hizo responsable de la eliminación de Temperley por Copa Argentina.

Adrián Arregui se hizo responsable de la eliminación de Temperley por Copa Argentina.

Para Temperley la noche venía encaminada y mejor no podía ser el estreno en la Copa Argentina. El 2 a 0 arriba en el primer tiempo, la buena producción ofrecida por el equipo dirigido por Nicolás Domingo, daban una clara imagen de que el Gasolero tenía un debut de ensueño en el torneo más federal del país.

Sin embargo, la reacción de Barracas Central en el segundo tiempo provocó el empate por 2 a 2. Después vinieron los penales y el último fallado por Adrián Arregui terminaron dando un vuelco inesperado para una serie que parecía controlada. Temperley se durmió en la segunda parte, se quedó en lo físico y lo pagó caro.

Lee además
Un ex jugador de Temperley será el técnico de un importante club de Venezuela.
A brillar.

Un ex DT de Temperley será el técnico de un importante club venezolano
Franco Benítez, quien brilló de Brown de Adrogué, cerca de ser refuerzo de Temperley.
Para potenciar el ataque.

Un nuevo refuerzo se asoma a Temperley de cara a la Primera Nacional

"Duele porque en el primer tiermpo fuimos muy superiores y en el segundo tiempo no lo pudimos sostener. En los penales nos toca fallar, perdimos la oportunidad de pasar. Ojalá nos podamos quiedar con el primer tiempo y poder sostener esa idea. Con dos desatenciones y fallando en los penales nos quedamos afuera", aseguró Arregui al término del partido.

Embed - Locos x Temperley on Instagram: "La palabra del capitán @arregui.adrian tras la eliminación de la Copa Argentina."
View this post on Instagram

El penal errado por Adrián Arregui, clave en la eliminación de Temperley

El capitán de Temperley fue el encargado de ejecutar el último penal. Si convertía, la serie continuaba, pero su remate se estrelló en el travesaño y el Gasolero quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina.

A propósito, Adrián Arregui asumió su responsabilidad y consideró que "haber errado el último penal fue clave para la eliminación" Y apuntó: "Soy el capitán del equipo, es la responsabilidad que asumo y si perdimos fue porque erré el penal".

Asimismo, sostuvo: "Tenemos un gran plantel y eso es importante. El torneo es larguísimo y muy difícil. Quedó plasmada la idea que tenemos, hay que reforzar lo del primer tioempo. Nos queremos morir porque podríamos haber pasado, fuimos superiores a Barracas. Ya hay que preparar el partido contra Tristán Suarez".

Por último, se refirió a la gente de Temperley y pidió disculpas por la eliminación: "Me hago responsable de lo que pasó. Quiero un montón a esta camiseta, los chicos hicieron un trabajo excelente y se define en la tanda de penales. Si me tienen que criticar que lo hagan, acá estoy, no tengo ningún problema. Que nos sigan acompañando en el torneo que va a ser muy difícil pero vamos a tratar de lograr el objetivo".

Temas
Seguí leyendo

Un ex DT de Temperley será el técnico de un importante club venezolano

Un nuevo refuerzo se asoma a Temperley de cara a la Primera Nacional

El Club Temperley se unió a la colecta del fútbol para ayudar a la Patagonia

Franco Díaz, de la cantera del Gasolero, concretó su regreso a Temperley

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Talleres de Escalada y Brown de Adrogué arrancán afuera.
Vuelve el ascenso.

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué ya tienen fecha para el debut

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield levantó las inhibiciones y Matías Mariotto lo celebra.
Todo resuelto.

Mariotto explicó cómo hizo Banfield para levantar las inhibiciones