Temperley no resistió y perdió con Barracas Central en los penales por Copa Argentina.

Una pena, pero Temperley lo dio todo hasta el final
Temperley y la Copa Argentina esta vez no tuvieron la noche soñada. En Sarandí, y en el debut de Nicolás Domingo como entrenador, el Gasolero no pudo mantener los dos goles de ventaja, se lo empataron y Barracas Central fue letal en la definición por penales.
La inactividad que lleva Temperley, que aún no comenzó la temporada de la Primera Nacional, no se notó en el primer tiempo, donde marcó las pautas del juego y fue acorraló a su rival.
Con un Luciano Nieto punzante cada vez que tocó la pelota y el empuje de Marcos Echeverría a toda potencia, el Gasolero fue haciendo los méritos para abrir el marcador. En el mediocampo, Adrián Arregui y Gerónimo Tomasetti marcaron los tiempos y anularon los movimientos de Gonzalo Maroni e Iván Tapia.
Así llegaron los cabezazos de Valentín Aguiñagalde y Valentino Werro, con la inspiración en la pegada de “Chichón” Nieto.
Pero, la Copa Argentina tiene de todo. Barracas fue al frente, descontó con un cabezazo de Facundo Bruera y Temperley se llenó de interrogantes en la medida que el físico comenzaba a pasarle facturas.
Desde el banco agotó variantes, pero el Guapo se lo llevó puesto para de otro córner encontrar nuevamente a Facundo Bruera que cabeceó dos veces antes que la pelota llegara a la red rival. El ex Brown de Adrogué fue una pesadilla para la defensa Gasolera.
Los penales le dieron la espalda a Temperley, que falló el tercero con Nicolás Molina (atajó Juan Espínola) y el quinto con Adrián Arregui (travesaño). Anotaron Gian Nardelli, Facundo Krüger y Lucas Angelini. Para Barracas marcaron Gastón Campi, Norberto Briasco, Facundo Bruera y Rodrigo Insúa. Ahora, espera rival: Huracán u Olimpo de Bahía Blanca.
Barracas alcanza el empate con la pelota parada
Increíble, Facundo Bruera cabeceó dos veces ganando en el área de Temperley, igualas las acciones a los 36 minutos y por ahora van a penales.
Cerca Barracas otra vez por arriba
Volvió a ganar Facundo Bruera en las alturas desde el punto penal, la pelota rozó el caño izquierdo.
Barracas empuja a un Temperley que siente el gasto
El descuento agrandó al equipo de Rubén Insúa que va con todo en busca del empate. El Gasolero agotó los cambios.
Descuenta Barracas por la vía aérea
Gran salto de Facundo Bruera para dejar sin chances a Ezequiel Mastrolía. El Guapo se pone a tiro en el marcador.
¡ASÍ FUE EL DESCUENTO DE BARRACAS!Bruera puso en partido al Guapo ante Temperley por los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/Hd6XDNfs88— TyC Sports (@TyCSports) February 6, 2026
Comenzó el segundo tiempo
Temperley, con la ventaja de dos goles, juega los 45 minutos finales frente a Barracas Central.
Final del primer tiempo en Sarandí
Con goles de Valentín Aguiñagalde y Valentino Werro, Temperley le gana merecidamente a Barracas Central por 2-0.
¡¡¡Segundo de Temperley que sorprende a Barracas Central!!!
Otra vez Luciano Nieto con un envío cruzado, la metió al medio Lucas Angelini para que Valentino Werro entrando como una tromba anote con otro cabezazo a los 43 minutos.
¡WERRO AMPLIÓ LA DIFERENCIA PARA EL CELE!Reviví el 2-0 de @TemperleyOK ante Barracas Central, a cargo de Valentino Werro #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/6BmuE2dFf8— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 6, 2026
¡¡¡Golazo de Valentín Aguiñagalde para adelantar al Gasolero!!!
Tiro libre en forma de centro de Luciano Nieto a la puerta del área, donde el central metió un gran cabezazo al ángulo derecho de Juan Espínola. A los 32 minutos lo gana el equipo de Nicolás Domingo.
¡TEMPERLEY ABRIÓ EL MARCADOR!A los 32', Aguiñagalde puso el 1-0 ante #Barracas en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/N75nk22K84— TyC Sports (@TyCSports) February 6, 2026
Avisó Temperley con una llegada a fondo de Marcos Echeverría
El ex Banfield ganó en velocidad por izquierda, centro bajo y fuerte que no llegaron a conectar por el medio del área dos compañeros.
Temperley se le planta a Barracas Central
El Gasolero está bien parado, muestra intenciones ofensivas, pero por ahora no le llegó con peligro al Guapo, salvo remates de larga distancia.
Comenzó el partido en Sarandí
Temperley y Barracas Central se enfrentan por los 32avos. de final de la Copa Argentina en el estadio Julio Grondona. Debut para el Gasolero en la temporada y para Nicolás Domingo como entrenador. Dirige Nazareno Arasa y televisa TyC Sports.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Copa Argentina AXION energy (@copaargentinaoficial)
Formaciones de Temperley y Barracas Central
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Valentino Werro, Santiago Flores, Gian Nardelli, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti y Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Barracas Central: Juan Espínola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios y Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia y Gonzalo Maroni; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Insúa.
Árbitro: Nazareno Arasa. Estadio: Julio Humberto Grondona. TV: TyC Sports.
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para enfrentar a Barracas Central por los 32avos de final de la Copa Argentina.#JuegaElCele pic.twitter.com/vI6Vm6Th5s— Club A. Temperley (@TemperleyOK) February 5, 2026