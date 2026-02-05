Temperley no resistió y perdió con Barracas Central en los penales por Copa Argentina.

Live Blog Post

Una pena, pero Temperley lo dio todo hasta el final

Temperley y la Copa Argentina esta vez no tuvieron la noche soñada. En Sarandí, y en el debut de Nicolás Domingo como entrenador, el Gasolero no pudo mantener los dos goles de ventaja, se lo empataron y Barracas Central fue letal en la definición por penales.

La inactividad que lleva Temperley, que aún no comenzó la temporada de la Primera Nacional, no se notó en el primer tiempo, donde marcó las pautas del juego y fue acorraló a su rival.

Con un Luciano Nieto punzante cada vez que tocó la pelota y el empuje de Marcos Echeverría a toda potencia, el Gasolero fue haciendo los méritos para abrir el marcador. En el mediocampo, Adrián Arregui y Gerónimo Tomasetti marcaron los tiempos y anularon los movimientos de Gonzalo Maroni e Iván Tapia.

Así llegaron los cabezazos de Valentín Aguiñagalde y Valentino Werro, con la inspiración en la pegada de “Chichón” Nieto.

Pero, la Copa Argentina tiene de todo. Barracas fue al frente, descontó con un cabezazo de Facundo Bruera y Temperley se llenó de interrogantes en la medida que el físico comenzaba a pasarle facturas.

Desde el banco agotó variantes, pero el Guapo se lo llevó puesto para de otro córner encontrar nuevamente a Facundo Bruera que cabeceó dos veces antes que la pelota llegara a la red rival. El ex Brown de Adrogué fue una pesadilla para la defensa Gasolera.

Los penales le dieron la espalda a Temperley, que falló el tercero con Nicolás Molina (atajó Juan Espínola) y el quinto con Adrián Arregui (travesaño). Anotaron Gian Nardelli, Facundo Krüger y Lucas Angelini. Para Barracas marcaron Gastón Campi, Norberto Briasco, Facundo Bruera y Rodrigo Insúa. Ahora, espera rival: Huracán u Olimpo de Bahía Blanca.