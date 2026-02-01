domingo 01 de febrero de 2026
Escribinos
1 de febrero de 2026
El Milrayitas arranca el 2026.

Los Andes presentó su nueva camiseta ante su gente en el Eduardo Gallardón

El plantel de Los Andes estuvo presente en el Eduardo Gallardón para la presentación de la nueva camiseta que utilizará en el torneo de la Primera Nacional.

Los Andes presentó a Andina, la nueva camiseta

Los Andes presentó a "Andina", la nueva camiseta

Los Andes vivió una gran jornada este sábado en lo que fue la presentación de la nueva camiseta para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Ante un gran marco de público, ya que pudieron estar presentes los socios e hinchas, el plantel del Milrayitas estuvo vestido con la "nueva piel del Milrayitas" bautizada como "Andina".

Desde el club señalaron que la nueva camiseta es una "fusión entre la tradición de nuestros colores y la épica de nuestro origen". A su vez, remarcaron que "es una pieza de colección cargada de simbología".

Lee además
Mario Galeano, de Mendoza a Los Andes.
Un campeón en Lomas.

Los Andes refuerza el ataque con la llegada de Mario Galeano
Leonardo Lemos quiere más incorporaciones para Los Andes.
Va por más.

Los Andes sigue activo en el mercado de pases: qué busca Leonardo Lemos

Cómo es la nueva camiseta de Los Andes

Con una gran expectativa generada por parte del público presente, el plantel de Los Andes se dio cita en el Eduardo Gallardón para la presentación oficial. El club explicó en redes sociales que la camiseta tiene un estilo que rompe con lo clásico y las mangas integran un diseño de "pico azul ascendente". La casaca es un fiel reflejo de "una abstracción moderna de la Cordillera cruzada por Bradley y Zuloaga. Hazaña que inspiró a los fundadores de nuestro club, en la elección de nuestro nombre, el cual portamos con orgullo y pasión".

Además, destacaron el sello de identidad: "En la nuca, un emblema exclusivo que fusiona el año 1917 con las alas del cóndor andino, símbolo de soberanía sobre las alturas y guardián de nuestra historia centenaria. A su vez, es acompañado por un listón que deja bien en claro quien es el más popular del sur".

Asimismo, profundizaron: "Confeccionada por Mitre con los más altos estándares; tecnología "DryCool" respetando nuestra identidad Milrayitas pero proyectándolos hacia una nueva era".

Embed

La palabra de Leonardo Lemos y Sebastián López en la presentación de la camiseta

La actividad fue con acceso a la platea del estadio y estuvo destinada únicamente para socios y socias con la cuota al día, quienes ingresaron presentando su carnet. Durante el encuentro, el público pudo conocer a los jugadores que serán parte de la nueva temporada y descubrir el diseño de la nueva camiseta titular, uno de los momentos más esperados por la comunidad del Milrayitas.

Además de la presentación oficial, hubo DJ y música en vivo, con la participación del artista invitado Julito Chapa Se, para completar una tarde festiva en el estadio.

Luego del espectáculo musical, el que tomó la palabra fue el entrenador Leonardo Lemos, quien agradeció a todos los hinchas de Los Andes presentes y sostuvo: "Venimos de un año en este club, no es normal en nuestra profesión. Ojalá que el primer partido esta cancha explote como suele pasar y que tengamos un gran año. Queremos tener un gran 2026, así que arriba Lomas y arriba Los Andes".

Por último, el arquero Sebastián López se dirigió hacia los hinchas de Los Andes agradeciendo por haber estado presentes y concluyó: "Las esperanzas están renovadas y las ilusiones por volver a Primera. Esto es paso a paso, todos juntos y con el apoyo del cuerpo técnico, jugadores, ojalá sea el año 2026 el de Los Andes y vamos a dejar todo por cumplir el objetivo".

Embed

Temas
Seguí leyendo

Los Andes refuerza el ataque con la llegada de Mario Galeano

Los Andes sigue activo en el mercado de pases: qué busca Leonardo Lemos

Los Andes y Brown de Adrogué se llevaron un triunfo por bando

Otro juvenil de Los Andes se marcha a préstamo a la Primera B

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Franco Benítez, quien brilló de Brown de Adrogué, cerca de ser refuerzo de Temperley.
Para potenciar el ataque.

Un nuevo refuerzo se asoma a Temperley de cara a la Primera Nacional

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Andes presentó a Andina, la nueva camiseta
El Milrayitas arranca el 2026.

Los Andes presentó su nueva camiseta ante su gente en el Eduardo Gallardón