Los Andes empató ante Midland en un nuevo amistoso de pretemporada en el Eduardo Gallardón

Los Andes se midió este sábado ante Midland en un nuevo amistoso en el Eduardo Gallardón , donde empató en dos cotejos de 80 minutos cada uno. E l Mirayitas continúa con la preparación pensando en el inicio del torneo de la Primera Nacional que comenzará el 14 de febrero.

En el primer encuentro, Los Andes igualó 1 a 1 ante Midland y el gol del conjunto lomense lo hizo Mauricio Asenjo . Fue un partido parejo ante un rival que hará su debut en la Primera Nacional en este 2026.

— Club Los Andes (@clublosandes) January 31, 2026

Cómo le fue a Los Andes en el segundo partido ante Midland

El segundo encuentro también fue empate por 1 a 1 con gol de Juan Vázquez para el Milrayitas. Fue otro encuentro muy parejo, donde el elenco lomense no pudo sacar diferencias, aunque Leonardo Lemos siguió probando variantes en el once.

El equipo que paró Lemos incluyó a: Javier Bustillos; Aaron Sandoval, Gonzalo Cozzoni, Julián R. Vuotto, Nazareno F. Colombo; Facundo Villarreal, Francisco Funes, Juan M. Vázquez, Tomás Díaz; Mario Galeano y Camilo Viganoni.

Los cambios que realizó el entrenador fueron: Cristian Gallo, Marko Brey, Uriel Soto Maior (Reserva), Lautaro Linares, Leandro Alegre, Benjamín Garay por Facundo Villarreal, Javier Bustillos, Gonzalo Cozzoni, Tomás Díaz, Juan M. Vázquez, Mario Galeano.

Presentación de la nueva camiseta de Los Andes

El Milrayitas llevará adelante este sábado un evento especial de presentación del plantel y la camiseta titular de la temporada 2026, en una jornada pensada para compartir con su gente y empezar a palpitar el nuevo año futbolístico.

La actividad se realizará a las 18, con acceso por la platea del estadio, y estará destinada exclusivamente a socios y socias con la cuota al día, quienes podrán ingresar presentando su carnet.

Durante el encuentro, el público podrá conocer de cerca a los jugadores que integrarán el plantel de cara a la próxima temporada y descubrir el diseño de la nueva camiseta titular, uno de los momentos más esperados por la comunidad del Milrayitas.

Además de la presentación oficial, el club anunció que habrá DJ y música en vivo, con la participación del artista invitado Julito Chapa Se, para completar una tarde festiva en el estadio.

Desde la institución invitaron a quienes aún no estén asociados o tengan su cuota pendiente a regularizar su situación y sumarse, con el objetivo de ser parte de un evento que busca reforzar el vínculo entre el club y sus socios.

El ingreso será por platea, en el acceso de Avenida Santa Fe y Sáenz, y se espera una importante convocatoria para acompañar este inicio de temporada que promete ilusión renovada en Lomas de Zamora.