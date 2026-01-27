Los Andes refuerza el ataque con la llegada de Mario Galeano

Los Andes estaba tras la contratación de un delantero en este mercado de pases . Y, después de semanas de búsqueda, dio con el indicado. Se trata de Mario Galean o, que se transformó en el décimo refuerzo del Milrayitas con miras a la temporada de la Primera Nacional 2026.

De última temporada en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, este joven delantero de 23 años, oriundo de San Luis, se suma al plantel de Leonardo Lemos como una alternativa para la ofensiva, tras el arribo de Camilo Viganoni , desde Tigre, y de última participación en Talleres de Remedios de Escalada.

El recorrido. Cuántos kilómetros recorrerán Los Andes y Temperley en el torneo de la Primera Nacional 2026

Galeano se inició en las divisiones formativas de Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza. En 2022 se sumó a otro club de la provincia: Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Luego jugó en Almagro, Guillermo Brown de Puerto Madryn.

En la Primera Nacional, con el Lobo, el Tricolor y la Banda totalizó 109 partidos, con 13 goles y ocho asistencias. También suma dos partidos por Copa Argentina con el elenco mendocino, con el que ascendió a la Liga Profesional de Fútbol. En la temporada 2025 fue convocado en 30 oportunidades: tres veces fue titular y de las 27 ocasiones que fue al banco de suplentes ingresó en 19.

Las variantes con las que cuenta Leonardo Lemos

Para el entrenador Leonardo Lemos era prioridad un delantero para no quedarse sin variantes en caso de alguna emergencia. Y lo había expuesto tras la pretemporada en Balcarce, cuando en diálogo con Fútbol en Mil Rayitas explicó que “la idea es tratar de conseguir algún jugador más en la zona ofensiva, por lo menos uno, quizás dos, por ahora por una cuestión de presupuesto estamos más para uno, pero a la expectativa que si aparece algún sponsor y hay alguna posibilidad económica pueda aparecer algún otro jugador”.

Ahora Lemos tiene a Mauricio Asenjo -figura en 2025-, Camilo Viganoni y Mario Galeano, pero además, cuenta con volantes ofensivos como Matías Gómez, Juan Manuel Vázquez -de último paso por Almirante Brown-, Tomás Díaz -que llegó desde Boca Juniors- y extremos como Matías González y Facundo Villarreal. Quizás en este último puesto llegaría otro refuerzo.

El objetivo de la dirigencia de Los Andes encabezada por el presidente Omar Plaini y el Director Deportivo Ignacio Ruano transita por los carriles preestablecidos. Luego de cerrar varias continuidades, apuntaron a 12 refuerzos y van por la decena de contrataciones. ¿Habrá lugar para un par más?

Todos los refuerzos de Los Andes

Arquero: Javier Bustillos (Sportivo Dock Sud).

Defensores: Julián Rodríguez Vuotto (Nueva Chicago), Daniel Franco (Atlético Grau, Perú), Peter Martínez Grance (San Miguel) y Julián Navas (Patronato de Paraná).

Mediocampistas: Juan Manuel Vázquez (Almirante Brown), Tomás Díaz (Boca Juniors) y Francisco Funes (Metropolitanos, Venezuela).

Delanteros: Camilo Viganoni (Tigre) y Mario Galeano (Gimnasia y Esgrima de Mendoza).