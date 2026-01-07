De Real Madrid a Los Andes: la carrera de Tomás Díaz, un refuerzo con historia

Tomás Díaz es uno de los nueve refuerzos que sumó Los Andes con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional , pero su historia es diferente a la de los demás. Es el hijo del Daniel “Cata” Díaz , vivió muchos años en Europa y pasó por los mejores equipos del mundo hasta recalar en el Milrayitas.

Su carrera deportiva estuvo marcada por la de su padre, que salió campeón con Boca Juniors y jugó en varios equipos de España. Por eso, sus primeros pasos en el fútbol los dio en el Viejo Continente, y uno de sus clubes fue el Real Madrid .

El mediocampista, que llegó como refuerzo al conjunto de Lomas en este mercado de pases tras sus pasos por Almirante Brown y Atlanta, emigró con su familia a España en 2007 cuando su papá dejó el Xeneize y fue comprado por el Getafe a cambio de 4 millones de euros.

Con seis años, Tomás Díaz se instaló en Madrid y allí comenzó su camino. Arrancó en un humilde club madrileño, después pasó por el Rayo Majadahonda y más tarde recaló en el Real Madrid . En el Merengue, jugó hasta los 12 años, hasta que su padre decidió regresar al país para volver a Boca .

La carrera futbolista del hijo del “Cata” Díaz tuvo un impasse de tres años, más allá de que se había probado en el Xeneize y había quedado. Su decisión fue alejarse de las canchas en su regreso al país, pero a los pocos años cambió de opinión: en 2016, con 15 años, volvió a probarse y se sumó a la cantera del club boquense.

tomas diaz los andes El hijo del Cata Díaz firmó por un año en Los Andes.

Sin embargo, a los pocos meses, y siguiendo la carrera de su padre, se incorporó a las juveniles del Getafe, club al que había regresado el “Cata”. Y al poco tiempo, se incorporó las juveniles del Real Madrid, iniciando su segundo paso en el Merengue.

Allí, en la Casa Blanca, jugó hasta 2019. Esto se debió porque, con la incorporación de su papá a Nueva Chicago, regresó al país y se incorporó otra vez a las inferiores de Boca, aunque nuevamente duró poco tiempo.

De la Cuarta División de España a la Primera Nacional

En 2020, y tras unos meses en el Xeneize, fue llamado por Carlos Navarro Montoya para incorporarse al Guadalajara, de la cuarta división española, y en ese equipo dio sus primeros pasos como profesional.

Al año siguiente, con 20 años, volvió nuevamente a Boca Juniors y se sumó al plantel de Reserva, con el que consiguió dos títulos. En 2022, firmó contrato con el club de La Ribera, pero no llegó a debutar en primera. Por eso ahora, tras pasar por dos equipos en la Primera Nacional, buscará ganarse un lugar como titular en Los Andes.