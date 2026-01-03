sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026
Calienta motores.

Quiénes son los dos nuevos refuerzos de Los Andes para la Primera Nacional

El defensor Peter Grance y el mediocampista Tomás Díaz se convirtieron en la cuarta y quinta contratación del Milrayitas en este mercado de pases.

Peter Grance y Tomás Díaz firmaron sus contratos con Los Andes.

Los Andes sigue armándose con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional y en las últimas horas cerró dos nuevas incorporaciones: el defensor Peter Grance, de último paso por San Miguel, y el mediocampista Tomás Díaz, que jugó el último año en Atlanta.

Peter Grance, a quien el entrenador Leonardo Lemos conoce muy bien, ya que tuvo como futbolista en Sacachispas, arriba al Milrayitas con el pase en su poder luego de dos buenas temporadas en el Trueno Verde y se desempaña como lateral izquierdo.

Díaz, por su parte, llegó a préstamo por un año desde Boca Juniors, club dueño de su pase, y es un futbolista que se puede desempeñar en varias posiciones de la mitad de la cancha, con buena técnica y buen remate.

Los números de los nuevos refuerzos de Los Andes

Grance, formado en Boca, se destacó en Sacachispas, con el que ascendió a la Primera Nacional, después pasó por Gimnasia de Jujuy y su último club fue San Miguel, en el que tuvo un gran paso y se ganó el cariño de los hinchas.

Los números que tuvo en el Trueno Verde en la segunda categoría así lo demuestran: disputó 57 encuentros, 43 como titular, y convirtió dos goles, con dos asistencias.

Díaz, por su parte, llega a Los Andes con 42 partidos disputados en la Primera Nacional y la ilusión de ganarse un lugar en el equipo. Tras formarse en Boca, fue cedido a préstamo a Almirante Brown, donde jugó 30 partidos (dos por Copa Argentina), convirtió un gol y brindó una asistencia, y el año pasado estuvo en Atlanta, en el que disputó 14 partidos, sin goles ni asistencias.

Otro refuerzo al caer en Los Andes

En las próximas horas, se anunciará la llegada de Daniel Franco, quien regresará al club después de 12 años. El marcador central, de 34 años, fue uno de las figuras del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2014 y ahora, después de varios años jugando en diferentes ligas de Sudamericana, se sumará al plantel de Lemos para potenciar el plantel de cara a lo que viene.

