En Los Andes regresa Mauricio Asenjo, pero habría más cambios

Los Andes transita una semana importante, ya el sábado visitará al puntero de la zona cuando, desde las 15, visite a Deportivo Morón por la fecha 13 de la Primera Nacional . Y para este cruce, recuperará al delantero Mauricio Asenjo , en lo que es una gran noticia para Leonardo Lemos y compañía.

El Milrayitas sintió la ausencia de su goleador en el empate del sábado ante Colón de Santa Fe , pero pudo sacarlo adelante y sumó un punto valioso, teniendo en cuenta que por primera vez en la temporada logró recuperarse de un resultado en contra.

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Con cuatro goles, Asenjo es uno de los pilares del plantel y la carta más peligrosa que tiene el equipo en la ofensiva . Tan es así que, cada vez que el ex Independiente Rivadavia, Los Andes sumó puntos con las victorias ante Chaco For Ever, Acassuso y San Miguel, y el empete ante Ciudad de Bolivia.

Por eso, el regreso del goleador después de purgar una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amarillas es una gran noticia para el entrenador del Milrayitas, quien ahora deberá definir quién deja el 11 titular . Lo que sería es un hecho es el regreso al esquema 4-4-2, aunque aún no es claro el jugador de abondará el equipo.

En la previa, el principal candidato para salir del equipo es Aaron Sandoval, ya que su puesto podría ser ocupado por Julián Rodríguez Vuotto, quien se corrió al lateral en el segundo tiempo ante el Sabalero y lo hizo de buena manera, siempre y cuando Julián Navas siga recuperándose de su lesión. Si el ex Patronato está en condiciones de jugar, el que también saldría del equipo es Brian Leizza para permitir el ingreso de Mauricio Asenjo.

La otra duda en el Milrayitas: ¿sale Facundo Villarreal?

villarreal-los-andes Villarreal se podría ganar un lugar en Los Andes para visitar a Deportivo Morón. Prensa Los Andes.

El buen trabajo realizado por Facundo Villarreal, especialmente en el segundo tiempo, podría llevar al entrenador a realizar otro retoque en la delantera. El pibe chaquaño, que marcó el gol del empate, creció mucho cuando pasó a jugar de segundo delantero y por eso puede ser una alternativa en lugar de Camilo Viganoni. El que seguramente regrese al equipo titular es Matías González, quien ingresará en lugar de Villarreal o Viganoni.

De producirse de estos retoques, González se quedaría con el puesto de extremo derecho, mientras que Villarreal sería el socio de Mauricio Asenjo en la delantera. Si el que juega es Viganoni, el planteo será muy similar al que utilizó en el partido ante San Miguel, donde el equipo de Lomas de Zamora logró un gran resultado.