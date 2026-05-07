El fuerte comunicado de la familia de Daniela de Lucia de Gran Hermano

Después de que comenzaran a correr rumores versiones sobre la salud de Daniela de Lucía dentro de Gran Hermano Generación Dorada , en Telefe , la familia emitió un comunicado para dejar en claro las versiones que circularon entre los seguidores del reality.

Damián Rojo en Los Profesionales con Flor , en El Nueve , habló del tema. "Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas, lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado, que tendría algún problema intestinal”, contó.

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“Por ese motivo estaría bajando mucho de peso, no tendría el peso que tuvo siempre, su peso ideal. Si esto sigue así, en un rato nada más, como mañana, se estaría yendo de la casa de Gran Hermano”, cerró.

El comunicado de la salud de Daniela de Lucía.

El comunicado de la familia de Daniela de Lucía

"Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales. Estos días estuvo cuidándose bastante con las comidas y tratando de comer más liviano. Le hicieron una batería de estudios y dio todo normal, así que queremos llevar tranquilidad".

"Y creo que a todos nos pasó alguna vez: cuando el cuerpo no está al 100%, también cambia cómo reaccionamos, cómo nos sentimos y cómo atravesamos ciertas situaciones".

"Si algo caracteriza a Dani es la fortaleza. Los obstáculos no la frenan: la están haciendo cada día más fuerte, sólida y más consciente de todo lo que está viviendo. Está bien, está fuerte y va a seguir adelante".

"También queremos agradecer especialmente a la producción de Gran Hermano, que se está ocupando muchísimo de ella y acompañándola muy de cerca en todo momento".