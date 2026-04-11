sábado 11 de abril de 2026
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11 de abril de 2026
Se picó.

Daniela de Lucía se planta en Gran Hermano Generación Dorada: "No soy una conejita de la pradera"

Daniela de Lucía le habló directamente a sus seguidores de Gran Hermano Generación Dorada en el streaming oficial del ciclo de Telefe.

Daniela de Lucía de Gran Hermano.&nbsp;

Daniela de Lucía de Gran Hermano. 

Daniela de Lucía es una de las jugadoras que no pasa desapercibida en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y una íntima y frontal charla con sus seguidores a través del streaming del ciclo de Telefe aclaró que no le teme a ningún rival.

La jugadora comenzó analizando la dura sanción que recibieron Nazareno Pompei y Titi Tcherkaski, a quienes les quitaron el liderazgo por hablar de más. "Se equivocaron y es algo que no le pasó a nadie. En el afán de querer jugar, conversaron de más", explicó Daniela de Lucía.

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Para ella, el encierro hace que el juego sea el único tema de conversación, lo que llevó a sus compañeros a cometer el error de especular con los beneficios del líder, algo estrictamente prohibido.

Daniela de Lucía contra todos en Gran Hermano

Daniela de Lucía también reveló que está buscando nuevas conexiones para fortalecerse. "Una asociación estratégica con la Pincoya no vendría mal", confesó, aunque sabe que es un terreno pantanoso: "Sé que me va a mentir y que incluso es peligrosa porque no sé con cuántos tiene la misma asociación. Pero acá es creer o reventar".

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Daniela de Lucia, en Gran Hermano Generación Dorada.

Daniela de Lucia, en Gran Hermano Generación Dorada.

Por otro lado, recordó un tenso cruce con Brian Sarmiento, a quien desafió a un "versus" en la eliminación: "Le dije: 'Cuidado, a ver si se va él'. Quiero convertirme en una persona peligrosa, capaz de entrar en lugares heavy metal y que sepan que la peligrosa soy yo”.

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