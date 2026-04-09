Sol Abraham dejará Gran Hermano Generación Dorada para irse a La Casa de los Famosos

Sol Abraham pasará a La Casa de los Famosos.

Los participantes de Gran Hermano Generación Dorada se enteraron y se sorprendieron del intercambio que se realizará entre el certamen de Telefe con La Casa de los Famosos, el reality que se emite por la pantalla de Telemundo en los Estados Unidos y México.

Finalmente, Santiago del Moro informó a todos los jugadores que la persona elegida por la producción del reality estadounidense y mexicano es Sol Abraham.

¿Qué onda? Cómo será el intercambio entre Gran Hermano y La Casa de los Famosos

Todo o nada. Cinzia cayó ante Yipio en un versus picante en Gran Hermano

La joven enteró y se sorprendió en vivo junto con el resto de sus compañeros, y al mismo tiempo supo que iba a quedar en la placa de la séptima semana. De esta forma, estará en placa cuando vuelva de La Casa de los Famosos.

“Van a ser 6 o 7 días y te estarás yendo el domingo o el lunes”, le indicó Santiago del Moro a Sol Abraham . “Gracias, México, gracias Telefe, estoy feliz”, expresó la participante.

Santiago del Moro luego reveló que los otros perfiles que analizaron en la producción de La Casa de los Famosos eran los de Luana Fernández y Danelik Galazán.

También desde La Casa de los Famosos informaron en vivo que Sol Abraham será la protagonista del intercambio y anunciaron que en breve se sabrá que jugador llegara a Gran Hermano Generación Dorada. Finalmente se supo que sería la actriz mexicana Laura Zapata y hermana de Thalía.

Embed La Casa de los Famosos anuncia oficialmente el intercambio con #GranHermano Argentina



Ambos realities anunciarán qué participantes viajan MAÑANA #LCDLF6 pic.twitter.com/jVTM37yLUQ — Fefe (@fedeebongiorno) April 9, 2026

Todos los intercambios de Gran Hermano

Gran Hermano 3: Eduardo Carrera -que actualmente participa de Gran Hermano Generación Dorada- viajó hacia España para participar de la cuarta temporada de GH en dicho país. A la Argentina llegó Inmaculada González y ambos permanecieron 7 días en las casas.

Gran Hermano 4: en 2007, Pablo Espósito fue por 6 días a la casa de Big Brother Brasil 7. El intercambio fue con Íris Stefanelli, una estudiante de enfermería de por entonces 27 años.

Gran Hermano 5: Eneko Van Horenbeke llegó a la Argentina desde GH 9 España. Soledad Melli, que terminó como subcampeona esa temporada, fue quien viajó hacia Europa por una semana.

Gran Hermano 7: Victoria Irouleguy partió hacia Gran Hermano 4 Israel por 7 días. A la casa de GH 2012 llegó la israelí Sophie Karwacki.

Gran Hermano Generación Dorada: Sol Abraham irá a La Casa de los Famosos.