Confesiones picantes en Gran Hermano Generación Dorada: sexo, tríos y orgías

“Dame bola” fue la actividad que encararon los participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y que generó una divertida y picante ronda de confesiones íntimas, donde hablaron de tríos sexuales y hasta de orgías en el certamen de Telefe .

“Esta tarde Gran Hermano les propone una actividad para que se sigan conociendo. Es a través de una caja ciega con una gran cantidad de preguntas. Pasarán de a uno a leer la pregunta que saquen y le pasarán la bola a quien quieran que la conteste”, informó la voz de Gran Hermano.

Se pudrió todo. Brian Sarmiento y Juanicar se cruzaron en GH: "Cerrá el cu.., pu..."

Todo o nada. Cinzia cayó ante Yipio en un versus picante en Gran Hermano

Aquel jugador que recibía la bola era el encargado de sacar una nueva pregunta y darle continuidad al juego. Podían repreguntar y debatir al respecto de lo que se decía en la actividad.

Emanuel Di Gioia comenzó al pedirle a Danelik Galazán que contestara sobre si tuvo una cita a ciegas de la cual se fue rápido. “Una vez… fue por una aplicación, fui a la casa, hice que una amiga me llame y me fui. Habré estado solo 20 minutos, no me gustó el chico porque en las fotos salía con la boca cerrada, cuando le vi los dientes…”, confesó.

Danelik leyó “¿a quién de la casa no presentarías nunca en tu familia?” y le pidió a Jennifer “Pincoya” Torres que respondiera. La chilena apuntó contra Eduardo Carrera.

Pincoya le pidió a Nazareno Pompei que respondiera sobre qué triángulo amoroso armaría en Gran Hermano. “Zunino, Luana y Juanicar”, contestó el lomense.

Zunino comentó que hizo tríos en el pasado, con dos mujeres y con otro hombre y una mujer, y que no le gustó mucho la experiencia. De todas formas, Juanicar avisó que está disponible si Luana y Zunino quieren armar uno. El actor aclaró que jamás tuvo un trío, mientras que ella comentó que “tuvo varios”.

“¿Con quién arrancás, Juani?”, le preguntó Luana a su compañero, y él obviamente señaló a Zunino poniéndose colorado al instante.

image Tamara Paganini tomó la palabras en Gran Hermano Generación Dorada.

La recomendación de Tamara Paganini

Lolo Poggio comentó que “lo primero que ve en una persona es la nariz”, e hizo que Yipio tuviese que contestar si prefería “sexo romántico o salvaje”.

“Capaz que hace un par de años decía salvaje, pero ahora si es salvaje y no es romántico, es medio aburrido. Si tiene que ser uno para toda la vida… romántico”, expresó la uruguaya. Yipio además opinó que en la casa de Gran Hermano los más “salvajes” a la hora del sexo deben ser Luana y Emanuel.

Yanina Zilli contó su fracaso con las aplicaciones de citas. “No entendí bien y vi cada viejo desagradable”, reveló. “Yo busco hombres de entre 55 y 63 años”, detalló.

Zilli hizo que Emanuel tenga que revelar cuál es su fantasía sexual. “Creo que las cumplí casi todas. No me van mucho los disfraces, lo mío va por otro lado, por el tiempo prolongado, me gusta que dure horas, algo tántrico, respiración, que surja naturalmente”, informó.

“¿Participaste en orgías?”, repreguntó Nazareno Pompei. “He estado en cosas grandes”, contestó Ema, que además indicó que tuvo sexo en lugares públicos como el cine o un colectivo. Mientras que Tamara Paganini recomendó masturbarse con total fervor al analizar la importancia del sexo en la pareja.