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8 de abril de 2026
Lomas.

En la UNLZ recibirán aparatos electrónicos para reciclar y cuidar el ambiente

La nueva edición de la campaña abierta a toda la comunidad se realizará del 20 al 24 de abril en las cinco facultades.

La UNLZ lleva adelante la campaña desde 2014.

La UNLZ lleva adelante la campaña desde 2014.

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) realizará una nueva edición de la campaña para recolectar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso que luego serán reciclados con el fin de volver a aprovechar sus materiales y cuidar el ambiente.

Del 20 al 24 de abril, en todas las facultades de la institución ubicada sobre Camino de Cintura y Juan XXIII recibirán impresoras, celulares, cargadores, cables (USB, corriente y audio), monitores, teclados, fax, fuentes de energía de CPU, reproductores MP3, cámaras de fotos, pilas, CD y DVD usados, notebooks, televisores, planchas, equipos de audio, calculadoras, licuadoras y reproductores de DVD.

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Todos estos elementos deben ser desarmados para reutilizar las partes que son de plástico o metal. Esto es fundamental para evitar la contaminación del ambiente con sustancias como mercurio, plomo, cadmio y otros metales pesados (por ejemplo, una computadora puede tener hasta 1 kilogramo de plomo). Según datos oficiales, en Argentina se generan 292 mil toneladas de residuos eléctricos y electrónicos que pueden contaminar miles de litros de agua si no se reciclan de forma adecuada.

La Campaña de Reciclaje de Artículos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se lleva adelante desde 2014 en la UNLZ y cada año crece la colaboración tanto de la comunidad universitaria como de los vecinos de la región.

Los videojuegos con conciencia ambiental de la UNLZ

En estos últimos años, los estudiantes de Publicidad de la UNLZ crearon videojuegos con conciencia ambiental. Pensado para las infancias, Eco-Hero busca fomentar la correcta separación de residuos a través de distintos niveles en los que el protagonista debe sumar puntos juntando en cada cesto los elementos correspondientes.

Por su parte, el videojuego Reciclados fue pensado para que los empleados de las empresas aprendan a clasificar residuos en los contenedores e incorporen prácticas sostenibles en su vida diaria. Mientras que Marea de Decisiones es para concientizar sobre el cuidado del agua.

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