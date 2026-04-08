El Espacio Disparate presenta la cuarta edición de "Cerca-Opuesto a lejos"

En el marco de cumplirse 50 años del último golpe militar, el Espacio Disparate de Lanús presenta la cuarta edición de “Cerca – Opuesto a lejos”, un festival de arte, cine , teatro y derechos humanos a partir de la consigna “Memoria es futuro”.

“A través del arte y la participación comunitaria, este evento busca hacer visibles las huellas de la historia y entablar nuevas conversaciones activando la memoria sobre lo sucedido en nuestro país durante la dictadura para poder vincularlo con nuestro presente”, señalan desde El Espacio Disparate.

Luz, cámara, acción. Estrenan un documental sobre la vida de César Fioravanti

El festival tendrá lugar desde este miércoles al sábado, en jornadas de actividades abiertas a todo público, incluyendo proyecciones, teatro y espacios de diálogo intergeneracional, con entrada libre y gratuita.

“’ Cerca - Opuesto a lejos’ busca abordar este enorme tema que nos convoca siempre: la lucha por los derechos humanos a través de la mirada de los diferentes lenguajes artísticos, porque sabemos que una película, una obra de teatro, una pintura, también provocan debate, emociones y opinan sobre el mundo en el que se producen”, acotan desde el espacio.

La programación en El Espacio Disparate

El encuentro comienza este miércoles a las 20 con la obra de teatro “Tácticas Guaraní”, con dramaturgia y dirección de Mariana Ortiz Losada.

El jueves a las 19 se podrá ver el documental “La Pastoril , Memorias de un olvido”, que relata lo sucedido en una quinta cuando se llevaba a cabo una reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT/ERP).

image "El equipo" se verá en El Espacio Disparate.

Mientras que el viernes a las 20 habrá cine con la proyección de “El equipo”, el documental cuenta con material de archivo inédito recopilado durante cuatro décadas de trabajo, narrando el origen y la evolución del Equipo Argentino de Antropología Forense.

En el cierre, el sábado a las 20 se podrá ver la película “Tránsito pesado”, que sigue a Elsita, una maestra jubilada, atraviesa la crisis de 2001.