En qué anda Justina Bustos mientras está alejada de actuación

Lejos de la televisión y del cine, Justina Bustos sorprendió al mostrar una nueva faceta de su vida profesional mientras disfruta de la maternidad junto a su pareja Máximo Pardo. La actriz decidió apostar por un proyecto completamente distinto al mundo artístico.

A través de sus redes sociales, Justina Bustos compartió distintas imágenes de una propuesta que venía desarrollando en silencio junto a su pareja. Al lado de un horno y entre cajas, la actriz eveló el nacimiento de Barrito, un emprendimiento gastronómico familiar.

La iniciativa de la venta de empanadas de autor surgió como una forma de construir un espacio en común, en un momento especialmente significativo para la pareja tras la llegada de su hija Luisa, nacida en enero de este año.

Justina Bustos y una nueva etapa

Durante una charla en el canal de stream Colorama, la actriz habló sobre esta nueva etapa y explicó que el deseo de emprender nació de manera muy natural junto a Máximo Pardo.

En la nota, la exprotagonista de la serie Las Estrellas dejó en claro que se trata de un desafío que la entusiasma y que representa mucho más que un simple cambio laboral.

Con una carrera consolidada en cine, teatro y televisión, tanto en Argentina como en el exterior, Justina Bustos demuestra que su búsqueda profesional no se limita únicamente a la actuación.