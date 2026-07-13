Murió Sam Neill, actor de las películas de Jurassic Park

El actor Sam Neill, fallecido este lunes en Sidney a los 78 años, fue uno de los actores más célebres de su generación a partir de la saga de películas de Jurassic Park . El propio artista había anunciado que padecía linfoma no hodgkiniano en estadio tres.

Con 50 años de carrera y cerca de 150 producciones de cine y televisión, es conocido por títulos como “The Hunt for Red October”, “The Piano” o “Peaky Blinders” , pero su papel más célebre fue el del paleontólogo Alan Grant en la saga “Jurassic Park”.

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Nacido en Omagh, Irlanda del Norte, el 14 de septiembre de 1947, de madre inglesa y padre neozelandés, se mudó con su familia a Nueva Zelanda, donde posteriormente estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Canterbury y en la Universidad Victoria.

Tras finalizar sus estudios, empezó a colaborar con varias compañías de teatro. También trabajó como director y guionista para la National Film Unit de Nueva Zelanda durante seis años.

Trabajo en muchas películas.

La fama en películas y series

En 1986 protagonizó la miniserie británica “Reilly, Ace of Spies”, en la que se dramatizaba la vida del espía ruso Sidney Reilly.

Adquirió fama internacional gracias a sus interpretaciones en películas como “Dead Calm”, “The Hunt for Red October”. Pero su papel más conocido es el del paleontólogo Alan Grant en la saga “Jurassic Park”, donde fue protagonista en la primera película de 1993, “Jurassic Park III” (2001) y “Jurassic World: Dominion”, estrenada finalmente en 2022 tras verse interrumpido su rodaje por la pandemia del COVID-19.

Otras películas en las que intervino Neill con un papel destacado fueron “A Cry in the Dark”, “The Horse Whisperer”, “Bicentennial Man” y “The Commuter”.

Además, trabajó en series como Merlin, en la que su papel protagonista le valió una nominación a los Premios Emmy y los Globos de Oro en la categoría de mejor actor en una miniserie y otra en la de mejor interpretación masculina; 'The Tudors' (2007-2010) o 'Peaky Blinders' (2013).