Murió Bonnie Tyler, cantante del hit "Total Eclipse of the Heart"

Bonnie Tyler, la cantante galesa del pop y del rock de voz áspera, conocida sobre todo por la poderosa balada "Total eclipse of the heart", una canción que lideró las listas de éxitos de 1983, murió a los 75 años.

La cantante murió "inesperadamente" en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento por una enfermedad, informó su familia en un comunicado en su sitio web.

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Bonnie Tyler obtuvo tres nominaciones al Grammy, representó a Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión 2013 -donde quedó en el puesto 19- y recibió un MBE por sus servicios a la música de manos de la reina Isabel II en 2022, todo en gran medida gracias a "Total Eclipse of the Heart", que superó los 1.000 millones de reproducciones, impulsada por eclipses reales en 2017 y 2024.

La canción pasó cuatro semanas en el número 1 y, cuando Stereogum la reevaluó en 2020, el medio musical la declaró un "evento de nivel de extinción plasmado en forma musical".

La canción en realidad nunca desapareció, versionada por la cantante inglesa Nicki French en 1995 y por la banda Westlife en 2006.

Cate Blanchett la cantó mientras atropellaba con su auto a Billy Bob Thornton en "Bandits" de 2001; apareció en una escena de boda en "Old School" de 2003; y One Direction la interpretó en 2010 en una versión británica de "The X Factor".

Bonnie Tyler nunca volvió a alcanzar alturas tan vertiginosas, pero se mantuvo vigente con sencillos para bandas sonoras de películas como "Holding out for a hero" -de "Footloose" de 1984- y "Here she comes" de "Metrópolis", también de 1984.

La cantante tenía 75 años.

Una cantante de origen obrero

La cantante, nacida con el nombre Gaynor Hopkins, era hija de un minero del carbón y creció en viviendas públicas con un baño exterior en Skewen, Gales.

En su adolescencia adoraba a Los Beatles y sus favoritos eran temas de Janis Joplin, Nina Simone, Tina Turner, Wilson Pickett y Otis Redding.

Tuvo que someterse a una cirugía en 1976 para extirpar nódulos en la garganta, lo que le dejó ese sonido vocal característico.