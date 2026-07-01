miércoles 01 de julio de 2026
Escribinos
1 de julio de 2026
Adiós a un grande.

Murió Victor Willis, cantante original y policía de Village People

El músico fue cantante principal de la formación original de la banda Village People y coautor de éxitos como 'YMCA' o 'In the Navy'.

Murió un integrante de Village People.&nbsp;

Murió un integrante de Village People. 

El cantante, que hubiera cumplido este miércoles 75 años, era el policía del grupo, que se creó en 1977 y en el que cada uno de sus miembros adoptó un personaje diferente -los otros eran un vaquero, un militar, un motoquero, un obrero y un indio.

Lee además
Valeria Lynch, en la Provincia. 
Para agendar.

Valeria Lynch, en la Provincia: cuándo toca y cómo se consiguen las entradas
Dina Indarte, en vivo. 
No te lo pierdas.

Dina Indarte sale a escena en Lomas de Zamora con su banda

Embed

El primer cantante de Village People

Willis fue el primMero en entrar a Village People, un proyecto del productor Jacques orali, que le convención con una frase: "Tengo cuatro canciones. Ahora mismo no puedo pagarte mucho, pero si aceptas, te convertiré en una estrella", según recoge la página web del grupo.

Nacido en Texas en 1951, hijo de un predicador, Willis comenzó a cantar en el coro de la iglesia de su padre y se formó en Nueva York, donde participó en obras de teatro y musicales.

image
Murió el cantante de Village People.

Murió el cantante de Village People.

Precisamente fue descubierto en un musical "The Wiz" por el arreglista Horace Ott, que fue quien sugirió su nombre a Morali.

Esas cuatro primeras canciones -"San Francisco (You've Got Me)", "In Hollywood (Everyone's a Star)", "Fire Island" y "Village People"- fueron grabadas por Willis junto a coristas profesionales y se publicaron en el álbum 'Village People' en 1977.

Fue un enorme éxito y la razón de que se creara un grupo que acompañara a Willis. Mark Mussler (obrero), David Forrest (vaquero), Lee Mouton (motoquero) y Peter Whitehead (sin un personaje definido) fueron los elegidos a toda prisa para aquella primera formación.

Tras una primera actuación en un programa televisivo se publicó un anuncio para cambiar a los primeros miembros. El texto simplemente decía: "Se buscan hombres muy masculinos para grupo de música disco de fama mundial. Deben saber bailar y llevar bigote".

Y se unieron Randy Jones (vaquero), Glenn Hughes (motoquero) y David Hodo (obrero), a los que luego se sumarían Felipe Rose (indio) y Alex Briley (militar).

Temas
Seguí leyendo

Valeria Lynch, en la Provincia: cuándo toca y cómo se consiguen las entradas

Dina Indarte sale a escena en Lomas de Zamora con su banda

Murió el músico Daniel Melingo, ex Abuelos de la Nada y tanguero innovador

La respuesta de Laura Ubfal a Del Moro: "La gordofobia es una..."

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
José  María Muscari y Ernestina Pais. 
La causa.

Por qué Muscari fue llamado a declarar tras la muerte de Ernestina Pais

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jorge Vivaldo, DT de Brown de Adrogué.
Arrancó derecho.

Jorge Vivaldo, feliz por el triunfo y los refuerzos