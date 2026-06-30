Dina Indarte sale a escena en Lomas de Zamora con su banda

Dina Indarte se ganaba la vida cantando en la Estación de Banfield y ganó una enorme popularidad hace un año cuando mostró su música en el programa de Guido Kaczka. Sin detener su marcha, el jueves saldrá a escena en Lomas de Zamora junto a su banda.

“Es la primera vez en el año que voy a tocar en un bar y les pido a todos que me apoyen. Voy a estar junto a la misma banda que me acompañó en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora”, le cuenta Dina Indarte a La Unión antes de su show en Bodega Lomitas, en España 451.

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La artista prefiere no “spoilear” demasiado lo que se escuchará en el show, aunque adelanta que sonarán clásicos de Michael Jackson, Amy Winehouse y los Bee Gees, junto con algunas canciones del rock argentino.

La van a acompañar Julio Baca Paunero en piano y dirección musical, Miguel García en guitarra y coros y Ezequiel Iván González. En la batería se van a alternar Lucas Cirilo y Santiago Casanova.

Dina Indarte y un momento de cambios

Luego de la popularidad alcanzada en el ciclo de Guido Kaczka y por la explosión en las redes sociales, Dina Indarte fue reformulando su carrera.

“Me mude y pasaron cosas negativas, que me di cuenta después que fueron positivas. Sigo subiendo las canciones que hago en vivo a mis redes”, cuenta.

dina

Actualmente, está cantante en la Peatonal Laprida de Lomas de Zamora y en Florida y Tucumán, en pleno Centro porteño. “Hay muchos turistas en la zona. Muchas veces me pongo a hablar en inglés”, señala.

También tiene la intención de volver a presentarse en televisión y sigue esperando la respuesta de la producción de Es mi sueño, en El Trece, con Guido Kaczka.

“Quiero que me llamen, pero no me interesa ganar, lo que quiero es que me dé una devolución Abel Pintos, es un artista que admiro mucho", comentó.