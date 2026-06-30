Nenu López fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada

Nenu López abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada en la nueva Gala de Eliminación por decisión del público del certamen de Telefe. La bailarina perdió en el versus del voto telefónico en un mano a mano con Steffany “Campanita” Pereira.

Antes del versus entre las dos jugadoras, los jugadores que salieron de placa fueron Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen y Yisela “Yipio” Pintos con el 0.9%, 2.5% y el 17% de los votos, respectivamente.

Va de retro. En qué anda Carolina Chiappetta, la ex GH que fue viral por años

Llegando el cierre del programa, Santiago del Moro reveló que Nenu López era la nueva eliminada del reality más apasionante de la televisión argentina.

Nenu López se despidió con buena onda de sus compañeros, a los cuales les pidió que “dejen de pelearse por comida”, bromeó con que “dejarán de hacer coreografías en la casa” y aseguró que estará feliz de volver a ver a Franco Zunino.

La despedida de Nenu López de Gran Hermano

El 55.8% del público en el versus votó para que Nenu López abandonara la casa. Campanita recibió el 44.2% restante y esta jugadora ganó su segundo versus tras haber eliminado previamente a Franco Zunino, pareja de Nenu.

image

Sol Abraham, Cinzia Francischiello, Sebastián Cola, Pincoya y Charlotte Caniggia celebraron la continuidad de su aliada dentro del programa de televisión. Mientras tanto, el resto de los jugadores despidió a la última eliminada con visibles muestras de cariño.

Antes de cruzar la puerta de salida, Nenu López miró a los participantes y dejó un mensaje directo para la convivencia: "Los quiero, rompanla toda. No se peleen más por comida que la vida es muy corta y es una sola".