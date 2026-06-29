Noche de emoción en Gran Hermano: los mensajes que recibieron los participantes

Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano.

A cuatro meses del comienzo de la competencia, el conductor Santiago del Moro volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada para compartir una emotiva cena con todos los participantes que siguen dentro del certamen de Telefe.

Además, aprovechó para llevarle una palabra que les enviaron los familiares o seres queridos a cada uno de los jugadores de Gran Hermano.

¿Qué onda? La sorpresiva respuesta de Nazareno: ¿sigue enamorado de Titi?

Se pudrió todo.

Se pudrió todo. Andrea del Boca, a Sol Abraham en Gran Hermano: "Me chupa un hue..."

Emanuel Di Gioia: Su familia le envió “aguante”.

Manuel Ibero: “Enfoque” le mandó su familia.

Yanina Zilli: Sus hijos y su hermana le escribieron “cambio”.

Andrea del Boca: “Viveza” fue la palabra que envió su madre, su hija y su tía.

Jennifer “Pincoya” Torres: Su familia le escribió “única”.

Sebastián Cola: “Admiramos” fue la palabra que eligió su familia.

Tamara Paganini: “Activá” le escribió su familia.

Sin título-1

Leandro Nigro: Su familia decidió enviarle la palabra “show”.

Charlotte Caniggia: Le escribieron su novio, sobrina, cuñada y mejor amigo. “Orgullo” fue la palabra que eligieron.

Cinzia Francischiello: La pareja mandó “firme”.

Yisela “Yipio” Pintos: Su novio y su hija le enviaron “levantate”.

Sol Abraham: “Aura” fue la palabra que eligieron su madre y su hermana.

Juani Caruso: Sus padres y hermanos le enviaron “decretá”.

Matías Hanssen: “Soltate” fue la palabra que eligió su familia.

Nenu López: Su padre y sus amigas eligieron enviarle “reaccioná”.

Steffany “Campanita” Pereira: La familia eligió enviarle “brillá”.

Mariela Prieto: Le escribieron sus amigas. “Pensá” fue la palabra que eligieron.

Alejandra Majluf: Le escribieron su hija y su amigo. “Divertíte” fue la palabra elegida.

Luana Fernández: Su madre y hermanas le mandaron “resiliente”.

Juan Carlos López: Sus padres, amigos y ahijada escribieron “jugá”.