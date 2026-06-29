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29 de junio de 2026
Fuerte.

Noche de emoción en Gran Hermano: los mensajes que recibieron los participantes

Santiago del Moro ingresó nuevamente a la casa de Gran Hermano con palabras de las familias y seres queridos para los participantes del certamen.

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Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano. 

En pocas palabras

  • Noche de emoción: Santiago del Moro visitó la casa de Gran Hermano para compartir una cena y entregar mensajes de familiares.
  • Palabras clave: Cada jugador recibió una palabra enviada por sus seres queridos, como "aguante", "enfoque" y "cambio".
  • Momentos emotivos: Los participantes de la competencia de Telefe vivieron instantes de profunda conexión al recibir el aliento de sus familias.
Resumen generado por Thinkindot AI

A cuatro meses del comienzo de la competencia, el conductor Santiago del Moro volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada para compartir una emotiva cena con todos los participantes que siguen dentro del certamen de Telefe.

Además, aprovechó para llevarle una palabra que les enviaron los familiares o seres queridos a cada uno de los jugadores de Gran Hermano.

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Los mensajes a los jugadores de Gran Hermano

Emanuel Di Gioia: Su familia le envió “aguante”.

Manuel Ibero: “Enfoque” le mandó su familia.

Yanina Zilli: Sus hijos y su hermana le escribieron “cambio”.

Andrea del Boca: “Viveza” fue la palabra que envió su madre, su hija y su tía.

Jennifer “Pincoya” Torres: Su familia le escribió “única”.

Sebastián Cola: “Admiramos” fue la palabra que eligió su familia.

Tamara Paganini: “Activá” le escribió su familia.

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Leandro Nigro: Su familia decidió enviarle la palabra “show”.

Charlotte Caniggia: Le escribieron su novio, sobrina, cuñada y mejor amigo. “Orgullo” fue la palabra que eligieron.

Cinzia Francischiello: La pareja mandó “firme”.

Yisela “Yipio” Pintos: Su novio y su hija le enviaron “levantate”.

Sol Abraham: “Aura” fue la palabra que eligieron su madre y su hermana.

Juani Caruso: Sus padres y hermanos le enviaron “decretá”.

Matías Hanssen: “Soltate” fue la palabra que eligió su familia.

Nenu López: Su padre y sus amigas eligieron enviarle “reaccioná”.

Steffany “Campanita” Pereira: La familia eligió enviarle “brillá”.

Mariela Prieto: Le escribieron sus amigas. “Pensá” fue la palabra que eligieron.

Alejandra Majluf: Le escribieron su hija y su amigo. “Divertíte” fue la palabra elegida.

Luana Fernández: Su madre y hermanas le mandaron “resiliente”.

Juan Carlos López: Sus padres, amigos y ahijada escribieron “jugá”.

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