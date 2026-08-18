Lanús confirmó la salida de Thomas De Martis a Italia

Las negociaciones entre Lanús y Parma Calcio 191 3 llegaron a su fin y Thomas De Martis jugará esta temporada en la Serie A de Italia. Fue la mejor opción de la dirigencia Granate para que el juvenil tuviera continuidad tras quedar relegado por el entrenador Mauricio Pellegrino , que optó por otras alternativas.

A través de sus redes sociales, Lanús informó que “ Thomas De Martis continuará su carrera profesional en Parma Calcio 1913, a préstamo con cargo por un año, prorrogable por un año más con cargo adicional y una opción de compra por el 50% de la ficha del futbolista”.

Sentidas palabras. Valois y dos goles especiales en Lanús: "Se lo dedico al pueblo de Colombia"

Sorpresivo. El juvenil De Martis deja Lanús para irse a un club de la Serie A de Italia

El delantero es el segundo argentino en este mercado de pases que se suma Parma Calcio 1913, tras el arribo de José David Romero desde Tigre. El club de la ciudad homónima de Emilia-Romana acaba de traspasar a Mateo Pellegrino (hijo del DT de Lanús) a la Fiorentina, a cambio de un préstamo por 1.5 millones de euros y una opción de compra de obligatoria cercana a los 20 millones.

Con las llegadas en los últimos mercados de pases del colombiano Yoshan Valois y el paraguayo Allan Wlk , Lanús decidió liberar a préstamo a Walter Bou (O’Higgins, de Chile, por seis meses) y ahora al Tanque De Martis, una de sus joyas de inferiores.

Thomas de Martis continuará su carrera profesional en Parma Calcio 1913 , a préstamo con cargo por un año, prorrogable por un año más con un cargo adicional y una opción de compra por el 50% de la ficha del futbolista. pic.twitter.com/qddtgREgnM

Se destacó en las juveniles

Thomas de Martis supo ganarse su lugar en las inferiores de Lanús: convirtió 17 con la Novena en 2022; 28 en Octava durante 2023 –récord de todas las categorías-; y 20 en Séptima en 2024.

View this post on Instagram

Eso llamó la atención en la Selección Argentina, donde marcó 17 goles en 22 partidos, a un promedio de 0,77 por encuentro. Fue el artillero del Sudamericano Sub-17 (2024) y el COTIF L’Alcudia, donde se consagró campeón.

De Lanús al mundo

En los últimos meses, varios jugadores de Lanús fueron noticias por arribar a clubes extranjeros: los extremos Franco Orozco (Asteras Tripolis, Grecia) y Alexis Segovia (Cerro Largo, de Uruguay), además de los volantes Facundo Pérez (APOEL Nicosia, Chipre) y Mariano Gerez (Marko F.C., Grecia).

En el caso del mediocampista Facundo Pérez, que también pasó por Panetoliko y AE Larisa, ambos de Grecia, fue transferido en forma definitiva a APOEL Nicosia, reservándose Lanús el 40% de una futura transferencia.