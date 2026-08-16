domingo 16 de agosto de 2026
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16 de agosto de 2026
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Banfield se quedó con el clásico de fútbol femenino ante Lanús

Banfield venció 3 a 2 a Lanús en el Florencio Sola por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Las dirigidas por Indiana Fernández se afianzan en el campeonato.

Banfield le ganó a Lanús en el clásico de fútbol femenino.

Banfield le ganó a Lanús en el clásico de fútbol femenino.

Gran triunfo de Banfield sobre Lanús en el Florencio Sola.

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Banfield le ganó a Lanús los dos clásicos del año.

Banfield le ganó a Lanús los dos clásicos del año.

En una tarde vibrante y cargada de emociones en el estadio Florencio Sola, el equipo femenino de Banfield volvió a demostrar su paternidad en la región al derrotar por 3 a 2 a Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur. Con este resultado, el conjunto local cerró un 2026 perfecto ante su eterno rival, tras haberle ganado también en el Torneo Apertura.

El partido comenzó con todo. Banfield golpeó primero gracias a la efectividad de Eliana Rosa, quien definió con precisión para poner el 1-0 y hacer estallar a la tribuna albiverde. Sin embargo, el conjunto visitante reaccionó rápido y logró el empate transitorio, aprovechando una desatención en el fondo del Taladro.

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Lejos de caerse, las dirigidas por Indiana Fernández mostraron su mejor versión ofensiva. Con ráfagas de buen fútbol, Abigail Ponce y Antonella Estigarribia estiraron la ventaja para poner las cosas 3-1. Cuando parecía que la primera mitad terminaba en una cómoda goleada, Lanús logró descontar antes del descanso, dejando el marcador 3-2 y sembrando suspenso para la segunda parte.

Aguante de Banfield y festejo final

En el complemento, el ritmo no bajó. Lanús buscó la igualdad con desesperación, pero Banfield se plantó bien en la cancha. Con mucha garra y orden táctico, el Taladro supo defender la ventaja hasta el pitazo final para desatar la fiesta en Peña y Arenales.

Con esta victoria, Banfield no solo festeja el orgullo de quedarse con los dos clásicos del año, sino que también se acomoda en la parte alta de la tabla de posiciones: ya suma 9 puntos en el Torneo Clausura y sueña en grande. Por su parte, Lanús se mantiene con 6 unidades. Hasta el momento, River, Boca y Banfield son los líderes con 9 puntos, Belgrano y Ferro son escoltas con 7 unidades, mientras que Lanús se ubica en la séptima posición con 6 puntos.

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