IA, Canva y Podcast: en Lomas amplían la oferta gratuita de cursos tecnológicos

La tecnología abre nuevas oportunidades de aprendizaje en los barrios. En el Punto Digital Fiorito , el Municipio sigue ampliando la propuesta para vecinos de Lomas de Zamora con cursos sobre herramientas digitales y recursos útiles para estudiar, trabajar, comunicarse y desarrollar proyectos.

Durante todo el mes de octubre, en el espacio ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo habrá capacitaciones gratuitas para todas las edades. Los lunes darán clases de Paso a paso digital (de 10 a 12 horas), Producción creativa y laboral para redes sociales (12 a 14) y encuentros sobre IA para principiantes (15 a 16.30).

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Mientras que los miércoles, de 10 a 12, ofrecerán un curso sobre Habilidades Digitales y luego, en el horario de 12 a 14, estará el taller de Radio y Podcast con todo lo necesario para aprender a hacer transmisiones online, contar historias de forma creativa, conectar con la audiencia y compartir contenidos.

Por su parte, los jueves estarán las capacitaciones en IA para avanzados (de 10 a 12), un curso de Canva para principiantes (12 a 14) y un taller de escritura y literatura (15 a 16.30). Y todos los viernes, de 15.30 a 17, se dedicarán al cine con encuentros para ver, debatir y analizar películas.

Los interesados en participar en cualquiera de los cursos tienen que llenar este formulario. "Me anoté porque me interesa todo lo relacionado a la computación y quiero integrarme más con la tecnología. La propuesta me encantó y se hace en un horario que después me da tiempo para hacer otras cosas", destacó Raquel, vecina de 63 años que participó este año de las capacitaciones.

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En Banfield inauguraron un nuevo Centro de Formación Tecnológica (CFT) para que los vecinos tengan diferentes propuestas de formación profesional y los alumnos de las escuelas puedan hacer prácticas y salidas educativas.

El espacio de la calle Barceló 470 fue pensado para la experimentación con distintas tecnologías, el acceso a los cursos y talleres que están disponibles en la plataforma Aprender Lomas, y el asesoramiento en la búsqueda de empleos. El mes pasado dieron un Curso de Introducción a la Tecnología y una Capacitación Intensiva de IA Aplicada al Trabajo.