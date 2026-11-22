Dante, nacido en 2014, es el hijo de Sofía Gala y el músico Julián Della Paolera y el nieto de Moria Casan . El adolescente se crió en una familia de artistas y contó que profesión le gustaría desarrollar en el futuro.

La más es una de las actrices más singulares de su generación; su abuela, una figura que convirtió su nombre en una marca de época; y su papá, Julián Della Paolera, músico ligado a la escena del rock independiente.

Su relación con el mundo artístico comenzó en 2017, cuando todavía era muy chico, tuvo una participación en Alanis, la película de Anahí Berneri protagonizada por su mamá que llegó a competir en importantes festivales internacionales.

Años después, volvió a quedar frente a las cámaras en la serie biográfica de Moria Casán para Netflix, donde apareció en el episodio final representando el festejo familia por los 80 años de La One.

También acompañó a su abuela a los Martín Fierro 2026, en una de esas apariciones públicas que terminaron convirtiéndolo en protagonista de la noche:

El nieto de Moria Casán pide pista

Dante fue consultado en una entrevista sobre que profesión se ve desarrollando en unos años y el adolescente no dudó en su respuesta, en relación a su propia familia.

“Quiero aprender a modelar para ser modelo. Me quiero dedicar a eso y cuando llegue a los 40, que ya entro en mi decadencia, yo no voy a decaer jamás y me voy a conseguir un programa de televisión”, contó Dante a la revista Gente.

También aclaró que quiere estar vinculado a legado familiar. “Voy a ser periodista o lo que sea, pero algo voy a hacer para mantenerme en el medio”, sentenció el joven sobre su futuro.