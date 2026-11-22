¡Hola, amigos de La Unión! Hoy quiero compartir con ustedes una historia de esas que nos llenan de orgullo y nos recuerdan por qué el fútbol es mucho más que un deporte. Su protagonista es Alan Aguilar, tiene 24 años, vive en el barrio de Santa Catalina, y acaba de conseguir algo extraordinario: representar a la Argentina en un torneo internacional de fútbol inclusivo y regresar con una medalla de bronce.

Alan tiene síndrome de Down y fue uno de los integrantes de la Selección Argentina de Fútbol Inclusivo T21 que consiguió el tercer puesto en Guadalajara, México. ¡Y hasta convirtió un gol! Su historia comenzó a tomar forma en febrero de este año, cuando se incorporó al Centro de Día N°1 de Lomas de Zamora.

Allí, el profesor Juan Ignacio Pérez Vicenzi descubrió sus condiciones deportivas y lo invitó a entrenar en Banfield. Alan aprovechó la oportunidad y terminó ganándose un lugar en la Selección. Durante un mes y medio, él y su mamá, Cristina, viajaron desde Santa Catalina hasta Moreno para participar de los entrenamientos. Todo para perseguir un sueño.

Cuando conocí esta historia, inevitablemente me acordé de mi infancia en Banfield. Yo también crecí con una pelota cerca. Jugábamos al fútbol en el patio del ENAM y en el Parque de Lomas. Eran tardes interminables, de correr con los amigos y discutir cada jugada como si estuviéramos disputando una final del mundo.

También recuerdo aquellas caminatas por la calle Maipú, cuando nos deteníamos frente a la vidriera de La Mascota, la histórica casa de deportes. Nos quedábamos mirando los botines, las camisetas y esas pelotas de cuero que tanto nos gustaban. Para nosotros, tener una de esas pelotas era casi como ganar un campeonato.

Los que me conocen saben que soy fanático de Boca, pero también le tengo un cariño especial a Banfield, el club de mi barrio. Por eso me alegró especialmente saber que fue allí donde Alan encontró un lugar para desarrollar su talento. Porque eso es lo maravilloso del fútbol. No hace falta jugar en la Bombonera ni en un estadio lleno para sentir la emoción de convertir un gol.

A veces alcanza con una cancha de barrio, un grupo de compañeros y alguien que confíe en nosotros. Y en el caso de Alan, esa confianza fue fundamental. La de su mamá, que lo acompañó en cada viaje. La de su profesor, que supo reconocer sus condiciones. Y la de las instituciones que le dieron una oportunidad.

Su historia nos recuerda que la inclusión consiste en generar espacios donde cada persona pueda desarrollar sus capacidades y perseguir sus sueños. ¡Felicitaciones, Alan! Y gracias por llevar el nombre de Lomas y de la Argentina tan lejos. Hasta la semana que viene.