Jimena Barón está pasando un gran momento personal con su hijo Arturo fruto de su actual relación con Matías Palleiro , y con Morrison, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo . Mientras que hace años vivió un romance con Juan Martín Del Potro.

En 2016 comenzaron los primeros rumores de un romance entre Jimena Barón que en ese entonces venía de interpretar Gilda en “Esperanza Mía”, uno de sus personajes más populares, con Juan Martín del Potro , que aún no se había retirado del tenis.

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Si bien Yanina Latorre confirmó el romance, la pareja recién se mostró públicamente en 2017 y compartían constantemente fotos de su relación en redes sociales.

Sin embargo, un año después de confirmar la relación, anunciaron que el romance llegó a su fin. Jimena Barón reveló en el programa “Morfi, todos a la mesa” el motivo de la ruptura inesperada.

“No sigo en pareja. Nuestro final real es que somos dos personas que tienen como prioridad número uno su laburo. Cuando yo lo conocí, mi laburo era otro, con otra intensidad. Él vivió toda mi cocina con la música, de qué iba a pasar. Me apoyó un montón“, contó en ese momento la artista.

“En el momento de menor intensidad, era bastante malabarista lo que había que hacer para acompañarlo. Lo mío agarró una velocidad, que empezó a ser imposible“, agregó Jimena Barón la artista sobre el fin de su romance.

La actriz y el extenista tienen una buena relación y en varias oportunidades hablaron bien del otro. Juan Martín Del Potro aseguró en una entrevista que de vez en cuando le escribe a su ex y le pregunta por su hijo.