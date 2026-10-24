La sorpresiva foto de Jimena Barón desnuda: ¿se publicó por error?

Jimena Barón sorprendió con una foto desnuda en Instagram.

Jimena Barón generó repercusión en Instagram después de compartir una fotografía en la que aparece en topless y con ropa interior. La imagen, tomada de espaldas frente a la cámara de un teléfono, llamó la atención de sus seguidores y abrió una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿la publicó por error?

La cantante y actriz subió la postal a sus historias de Instagram. En la imagen, que habría sido tomada en una sala de tratamientos, también aparece mencionada la cuenta de un centro de estética.

La foto que Jimena Barón subió, ¿por error? ¿Jimena Barón publicó la foto por error? La publicación comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y provocó distintas reacciones. Mientras algunos usuarios celebraron la naturalidad con la que se mostró, otros pusieron en duda que la difusión de la fotografía hubiera sido intencional.

Por el momento, Jimena Barón no se pronunció sobre lo ocurrido ni aclaró si la imagen llegó a sus historias por equivocación. Por eso, la duda sobre el origen de la publicación continúa abierta.

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