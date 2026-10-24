El último sueño de Jorge Roña Castro: harán un evento solidario para el Cottolengo Don Orione

El sábado, desde las 14, el Club Estrada de Adrogué, ubicado en Pasaje Zorrilla 100, será sede de un partido a beneficio del Cottolengo Don Orione , con el objetivo de reunir donaciones esenciales. La iniciativa, que había sido proyectada junto a Jorge Roña Castro poco antes de su fallecimiento, seguirá adelante para ayudar y mantener vivo su legado solidario.

La entrada será gratuita y, para quienes puedan colaborar, se recibirán pañales para adultos, alcohol, gasas, vendas, algodón, elementos de higiene y curación, además de alimentos no perecederos. Según explicaron los organizadores, todo lo recolectado será trasladado directamente al Cottolengo y entregado al personal responsable de la institución.

La propuesta también tiene un significado especial para quienes la llevan adelante: continuar con una iniciativa solidaria que habían proyectado junto a "Roña" Castro, quien falleció recientemente. "La idea surgió por la venida del Papa León XIV y con él, la visibilización de las carencias que presenta el lugar", explicaron desde la organización. Uno de los organizadores explicó que el proyecto había sido conversado con Castro una semana antes de su fallecimiento, con la intención de que se sumara a la jornada.

"Se continuó con la misma idea luego de la noticia que, la verdad, dejó en shock a las personas que lo conocimos, y a los que no también, por su repentina partida", recordó.

El organizador contó que la propuesta siguió adelante junto a integrantes del Club Estrada, su comisión directiva y jugadores que participan de encuentros de fútbol senior solidario. Así, el partido se convirtió en una oportunidad para reunir a la comunidad alrededor de una causa concreta: "Es una linda jornada en que el fútbol es la excusa para participar de ayudando a esta entidad".

El vínculo con Castro también estaba relacionado con otras acciones solidarias que habían organizado desde 2021, entre ellas eventos musicales y futbolísticos destinados a reunir alimentos y colaborar con vecinos de la zona sur. En ese sentido, el organizador recordó las jornadas de entrega de mercadería que acompañaba el exboxeador en su gimnasio de Temperley, donde llegaban varias familias a recibir ayuda. "Iba a repartir la mercadería, y realmente se repartía y llegaba a la gente que lo precisaba, he llegado a ver mas de 1000 personas esperando", detalló.

Fútbol, gastronomía y una jornada para compartir

La jornada comenzará a las 14 con el partido principal. Sin embargo, quienes se acerquen más tempano podrán disfrutar de una parrilla que funcionara en el lugar. Además, después del encuentro está previsto otros partidos con categorías inferiores que entrenan allí.

En cuanto a los participantes, señalaron que ya confirmaron su presencia exjugadores de Brown de Adrogué, Temperley y otros equipo, mientras esperan que se sumen más futbolistas a medida que se acerque la fecha. "El protagonista es el Cottolengo, después los jugadores que se vayan sumando, bienvenido sea", admitieron.