Pedro Troglio, en la previa del Clásico del Sur: "Tenemos la pasión de la gente en las manos"

A horas de una nueva edición del Clásico del Sur entre Banfield y Lanús, Pedro Troglio palpitó el partido que se jugará este sábado en el estadio Florencio Sola y remarcó que no le gusta “cuando los jugadores quieren vender humo” antes de estos encuentros. También habló del aspecto emocional y de lo que significa ganar un clásico.

En una entrevista con La Unión , el entrenador del Taladro analizó todo lo que rodea a un encuentro de estas características y dio su visión sobre diferentes temas, fiel a su estilo y dejando conceptos interesantes. “Tenemos la pasión de la gente en las manos y hay que dar el máximo esfuerzo”, recalcó.

“El folclore me parece muy bueno, el de la gente. No me gusta cuando los jugadores quieren vender humo para con la gente, porque del otro lado hay colegas. Así que hay que ser respetuosos. Yo el folclore lo dejo para la gente, los jugadores deben ser profesionales y hacer las cosas dentro de la cancha”, marcó su postura.

El entrenador de Banfield fue tajante sobre esta cuestión y detalló cómo lo aborda con sus futbolistas, sabiendo lo que se genera en los días previos. “Yo les recomiendo que las declaraciones sean con respeto. No me gustan las expresiones tribuneras, no suman. Eso lo dejaría siempre para la gente”, resaltó.

“La realidad de cada equipo puede estar a la vista o no, pero acá, por sobre todas las cosas, tiene que ver con el respeto profesional”, agregó Troglio, quien no dejó pasar por alto las declaraciones de Nahuel Losada sobre que “Banfield piensa en salvar el año y nosotros en salir campeones”, y remarcó: “Las declaraciones tienen que ser futbolísticas”.

Apelando a su experiencia y a sus años en el mundo del fútbol, el DT fue por más y agregó: “Hay que tener mucho cuidado y eso le aconsejo a mis jugadores, porque capaz del otro lado hay un excompañero o un amigo, y cuando uno declara estas cosas le falta el respeto a su colega. Yo generalmente no me meto a debatir con un jugador de fútbol, sí lo puedo hacer con un entrenador que dijo algo de mi equipo”.

Lo emotivo, un punto clave en la previa de Banfield vs. Lanús

Con 37 clásicos sobre los hombros como entrenador —y muchos más como futbolista—, Troglio sabe muy bien cómo se deben preparar estos partidos y remarcó que hace “mucho hincapié en la parte emocional” en los días previos.

“Si bien siempre trabajamos la parte táctica y preparamos el partido viendo por dónde podemos entrar y dónde debemos cuidarnos, para mí depende mucho de lo anímico, de lo emocional, de tener en claro lo que se juega y saber que tenemos la pasión de la gente en las manos. Es un partido en el que hay que dar el máximo esfuerzo”, resaltó durante la entrevista con este medio.

Por eso, según su análisis, en esta clase de partidos “no importa quién llega mejor y quién llega peor” porque son “distintos” a los demás. “Nosotros jugamos en nuestra cancha, con nuestra gente, y tenemos que entrar con todo para lograr los tres puntos y darle una alegría a los hinchas”, remarcó.

El valor de los tres puntos en el Clásico del Sur

Pedro Troglio sabe que, después de la levantada que mostró el equipo en los últimos partidos y a pesar de la derrota ante Argentinos, el partido ante Lanús tiene una gran importancia. “Es muy importante ganar este encuentro, pero también los que vienen para crecer en lo anímico de cara a la recta final del torneo y la semifinal de la Copa Argentina. A eso estamos apuntando”, concluyó el entrenador de Banfield.