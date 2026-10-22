Clásico del Sur: Diego Rodríguez y Carlos Izquierdoz adelantaron el Banfield-Lanús

Los capitanes de Banfield y Lanús en la previa del Clásico del Sur.

La previa del Clásico del Sur comenzó a jugarse en la sede de la Liga Profesional de Fútbol. Diego Rodríguez y Carlos Izquierdoz , capitanes de Banfield y Lanús , respectivamente, hablaron del partido que se llevará a cabo este sábado en el estadio Florencio Sola , por la 14º fecha del Torneo Clausura.

Para Lanús será importante para afianzar su buen presente rumbo a los playoffs y la tabla anual; para Banfield , si bien mantiene un hilo de ilusión para meterse entre los ocho de su zona, la semifinal de Copa Argentina es el objetivo.

Para el Ruso será su primer Clásico del Sur , ya que lleva siete partidos en el arco de Banfield en el presente Torneo Clausura . “Cada clásico tiene su condimento, tiene historia, es un barrio contra el otro, pero no podemos olvidar que es fútbol, que es un duelo lindo, que va a ser un partido hermoso para jugar. Hay que ser rivales dentro de la cancha, pero no enemigos”, dijo el arquero.

Para el Cali no es nada nuevo, todo lo contrario. “A mí me toca vivirlo hace mucho tiempo, he jugado inferiores, reserva en épocas anteriores, ahora también. Se vive de una manera especial porque está la rivalidad por la cercanía de la ciudad, porque son dos equipos protagonistas, entonces se ha generado esa rivalidad hace un tiempo que se conserva y son lindos. La gente lo vive así, los que llevamos unos años tratamos de transmitírselos de esa forma a los chicos que llegan nuevos y ojalá que sea un lindo partido”, manifestó el central.

Cómo debe jugarse el Clásico del Sur

Abstraerse del entorno y la pasión que genera un clásico no es fácil. El mismo desarrollo del partido puede cambiar los ánimos de uno y otro lado. “Son partidos especiales porque las emociones están a flor de piel. Pero también hay que jugarlos con la cabeza, ser inteligentes. Saber qué es lo que le conviene a cada uno”, apreció el portero del equipo de Pedro Troglio.

Diego Rodríguez y Carlos Izquierdoz en la LPF.

“La pasión va a estar porque los clásicos se juegan mucho con eso. La preparación en la semana…Sabemos que es un partido especial, lo que genera para el hincha, pero lo preparamos de la misma forma”, explicó el defensor.

Diego Rodríguez amplió que “nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas y tenemos que aprovecharlas al máximo. Después tenemos que jugar un poco con los decibles bajos, no jugar al ritmo frenético que te llevan a veces los nervios o el sentir que es un partido de vida o muerte. Siempre hay que jugarlo con la cabeza fría para poder aprovechar los espacios que ellos puedan dejar”.

Mientras que Carlos Izquierdoz acotó que toman “todos los partidos con la misma seriedad, sabemos la complejidad que tienen todos los encuentros, más en el fútbol argentino, entonces lo encaramos de esa manera. Es una semana linda, que genera éste ida y vuelta, habla un poco de que es un partido especial. Jugarlo de manera inteligente y con la pasión que corresponde”.

Qué objetivos se juegan Banfield y Lanús

Lanús hilvanó una racha de seis fechas invicto, con cinco triunfos, buscará asegurar la clasificación a los playoffs y un cupo por tabla anual a las competencias internacionales del próximo año.

“Estamos ahí, venimos de una buena racha, cerca de los primeros puestos. Nuestras intenciones son terminar lo más arriba posible para en el playoffs poder definir de local. También queremos terminar lo más arriba en la tabla anual para ver si clasificamos a una Copa Sudamericana, si nos llega a alcanzar para jugar Copa libertadores. Apuntamos a hacer un buen clásico, ganarlo , seguir sumando y consolidarnos como equipo”, describió Carlos Izquierdoz.

Carlos Izquierdoz con otro clásico para su historial.

Banfield mantiene una chance, pero no depende de sí mismo, aunque la semifinal con Boca Juniors por Copa Argentina es el objetivo.

“La ilusión de todavía meternos entre los ocho está, mientras las posibilidades matemáticas estén no se va a perder nunca. Es importante de cara a lo que viene, tenemos una semifinal muy pronto (Copa Argentina) que jugar, entonces estos partido que son importantes desde lo pasional, lo psicológico, van a hacer que lleguemos mejor preparados a ese partido en noviembre en Mendoza”, destacó el arquero oriundo de Mar del Plata.