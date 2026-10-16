Con Pedro Troglio adentro, la particularidad de tres de los semifinalistas de Copa Argentina

La Copa Argentina ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Los cruces serán Banfield -Boca Juniors y Platense-Atlético Tucumán. Pedro Troglio , Rodolfo Arruabarrena, Julio Falcioni y Martín Palermo son los entrenadores que llegaron a esta fase previa a la final. Platense arrancó bajo la conducción de Walter Zunino.

Solo el Xeneize supo levantar el trofeo (en cuatro oportunidades), por lo que en caso de ser eliminado por el Taladro habrá un nuevo campeón del certamen federal.

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Fecha confirmada. Banfield y Boca ya tienen día para el cruce clave por Copa Argentina

Pero, de este póker, hay uno solo que no llegó a dirigir una final: el Titán Martín Palermo. El Vasco Arruabarrena y el Emparador Falcioni fueron campeones, ambos con Boca Juniors; y Pedro Troglio subcampeón con Gimnasia La Plata.

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Después de eliminar a Sportivo Belgrano y Olimpo, hizo lo propio con Boca Juniors, en octavos. En cuartos sacó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero y por la misma vía a River Plate en semifinales.

El 6 de diciembre, en Mendoza, el equipo de Pedro Troglio igualó con Rosario Central (1-1), pero el Canalla fue más efectivo en los penales y se quedó con el trofeo.

Julio Falcioni, el primer campeón

En la temporada 2011/12 volvió a jugarse la Copa Argentina, después de las de 1969 y 1970. Julio Falcioni llegó a Boca Juniors procedente de Banfield, club con el cual se había consagrado campeón del Torneo Apertura 2009.

Julio Falcioni, campeón con Boca Juniors en 2011/12.

Cuatro de los cinco primeros cruces eliminatorios se los llevó por penales, para en la final vencer a Racing Club (2-1), en San Juan.

Se anotó Rodolfo Arruabarrena

Con el Vasco Arruabarrena, Boca Juniors sumó otra estrella en la edición 2014/15, recordada final en Córdoba frente a Rosario Central (2-0) por las polémicas arbitrales de Diego Ceballos que cobró un penal fuera del área (falta sobre Gino Peruzzi) y un gol en posición adelantada (Andrés Chávez).

En 16avos. de final, el Xeneize eliminó en Formosa a Banfield (3-0), dirigido por Matías Almeyda. Y en semifinales sacó de competición a Lanús (2-0), conducido por Guillermo Barros Schelotto, que sufrió las expulsiones de Gustavo Gómez y Matías Fritzler. Este partido se disputó en San Juan.

Banfield quiere hacer historia

Banfield igualó su mejor performance en la Copa Argentina. En 2022 llegó a semifinales, perdiendo ante Talleres de Córdoba en el Coloso Marcelo Bielsa.

El Banfield de Pedro Troglio enfrentará a Boca Juniors.

Es una chance histórica para el Taladro y Pedro Troglio. Primero por la envergadura de su rival (Boca Juniors) y luego por sumar la tercera estrella en la historia del club, tras la Copa de Honor 1920 y el Torneo Apertura 2009.

Platense y Atlético Tucumán se enfrentarán el miércoles 28 de octubre, en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta; mientras que Banfield y Boca jugarán el sábado 14 de noviembre, con sede a confirmar: estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, o el Malvinas Argentinas, de Mendoza.