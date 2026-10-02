viernes 02 de octubre de 2026
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2 de octubre de 2026
Fecha confirmada.

Banfield y Boca ya tienen día para el cruce clave por Copa Argentina

La AFA definió el calendario para la semifinal de la Copa Argentina entre Banfield y Boca. El encuentro se disputará sábado 14 de noviembre.

Banfield y Boca chocarán por una de las semifinales de la Copa Argentina.

Banfield y Boca chocarán por una de las semifinales de la Copa Argentina.

Después de varias idas y vueltas, finalmente la AFA confirmó la fecha para el choque entre Banfield y Boca por Copa Argentina. Con horario y sede a confirmar, el Taladro y el Xeneize disputarán las semifinales del torneo más federal del país el sábado 14 de noviembre, aprovechando la fecha FIFA pactada para ese momento.

Si bien primero se especulo con que se podía llevar a cabo la primera semana de octubre, a fines de octubre o incluso principios de noviembre, previo al Superclásico, el panorama se modificó en las últimas horas y la organización decidió posponer las últimas dos fases del certamen más federal del país para el cierre del año.

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En ese marco, también se definió que la otra semifinal de Copa Argentina entre Platense y Atlético Tucumán se jugará el 28 de noviembre, mientras que la final del certamen quedó establecida el 2 de diciembre.

Las dudas que fueron develadas y la confirmación final para el Banfield-Boca

“Juegan el miércoles 28 de octubre Atlético Tucumán y Platense por las semifinales de la Copa Argentina, en estadio y horario a confirmar. Y Banfield con Boca se va a jugar el sábado 14 de noviembre. Confirmado por AFA. La final se va a jugar el 2 de diciembre”, reveló este viernes el periodista Fernando García en Radio La Red.

La duda principal radicaba en el apretado calendario que tiene Boca por delante. Como juega instancias decisivas de Copa Sudamericana y se disputa el tramo final de la fase regular del Torneo Clausura, la idea de la Copa Argentina era jugar las semifinales la semana del 28 de octubre, como juegan Platense y Atlético Tucumán. Pero Boca se opuso.

Es que esa semana Boca enfrenta consecutivamente a Independiente y River. Y además, estaba prevista la final de la Copa Argentina para el 4 de noviembre. Por eso, el Xeneize reclamó, Banfield accedió a través de su entrenador, Pedro Troglio, y AFA aceptó postergar la semifinal. Y también la final.

Las fechas evaluadas y la confirmación final

La siguiente fecha propuesta era el 11 de noviembre. Pero es en medio de la fecha FIFA, y además coincide con la visita del Papa León XIV a Argentina, por lo que la AFA y los organizadores de la Copa Argentina decidieron correr unos días más la fecha. Y se jugará recién el sábado 14 de noviembre.

Corridas esas fechas, la final se posterga también algunos días más. Se jugará recién el miércoles 2 de diciembre. Antes, Boca podría jugar la final de la Copa Sudamericana 2026, que está prevista para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Y el calendario se podría apretar aun más.

Además, en caso de clasificar a los Playoffs, hay que ver cuándo jugaría Boca sus partidos. Por lo pronto, lo que la AFA ya hizo saber, aunque falta la comunicación oficial a nivel institucional de la Copa Argentina, es la fecha del partido ante Banfield. Y cuándo se jugará la final de la Copa Argentina 2026.

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