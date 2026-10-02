Santiago Esquivel renovó contrato con Banfield hasta diciembre de 2028

Banfield oficializó la extensión del contrato de Santiago Esquivel, quien selló la extensión del vínculo con la institución por los próximos dos años. El juvenil de 22 años, formado íntegramente en la cantera del club, firmó acompañado por la comisión directiva del Taladro en el Campo de Deportes de Luis Guillón.

Con este acuerdo, la dirigencia blindó a uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel profesional. De esta forma, asegura su presencia en el proyecto de consolidación de futbolistas de la casa.

Asimismo, Pedro Troglio suma una buena noticia, teniendo en cuenta que la cantera de Banfield es inagotable pensando en el futuro y en los compromisos que se avecinan para el Taladro en lo inmediato. Santiago Esquivel es una pieza clave del esquema del equipo en el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

La historia de Santiago Esquivel en Banfield comenzó desde muy temprano, cuando ingresó a las categorías infantiles de la institución. Tras destacadas actuaciones en el equipo de Reserva, su debut oficial en la máxima categoría del fútbol argentino llegó a fines del 2024, puntualmente el 23 de noviembre de ese año, en un encuentro frente a Tigre donde saltó al campo de juego con 20 años cumplidos.

Desde su estreno oficial, la producción futbolística y la participación de Santiago Esquivel en el primer equipo evidenciaron una evolución constante que fundamenta la mejora de su vínculo contractual. En la temporada 2025, se produjo su incersión y regularidad en el plantel mayor. El mediocampista disputó un total de 22 partidos, ganando cada vez más protagonismo en el primer equipo.

En el corriente año, el juvenil ya registra un total de 18 partidos oficiales jugados. Su versatilidad le ha permitido sumar valiosos minutos distribuidos entre el Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina, afianzando su posición como una pieza de recambio y equilibrio en el círculo central del equipo dirigido por Pedro Troglio.

Con el futuro asegurado hasta diciembre de 2028, Banfield continúa apostando a la matriz que mejor rédito le ha dado históricamente: consolidar los talentos que se forjan en sus propias divisiones juveniles.