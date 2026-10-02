De Banfield a tocar con Milo J: la historia de Leonardo "Oso" Gómez, de Agarrate Catalina

Leonardo "Oso" Gómez fue uno de los integrantes de Agarrate Catalina que acompañaron a Milo J en su sesión de Tiny Desk, el reconocido ciclo de conciertos de NPR Music . Con una parte de su corazón en Uruguay y la otra en Argentina, Leo vive el sueño de dedicarse a la murga mientras vive junto a su familia en Lanús.

De un momento a otro le llegó la noticia de que viajaría a Washington. Pero detrás de esa presentación internacional hay una historia con fuertes raíces en Lomas de Zamora : durante 11 años, el músico vivió entre Banfield y Lomas, lugares que todavía recuerda con especial cariño.

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"Tengo los recuerdos más bonitos y entrañables de esta zona”, contó Gómez en diálogo con Va por acá, de Comunidad Lomas Stream.

Gómez nació en la ciudad de Santa Fe, su mamá es santafesina y su papá, uruguayo. Cuando tenía apenas dos años, su familia se trasladó a Uruguay, donde comenzó a vincularse con una cultura musical que años más tarde tendría un papel central en su vida.

Hace 13 años que vive en Argentina y, durante 11 tuvo su hogar en Lomas de Zamora, al principio ubicada en Grigera casi Santa fe "si bien me mudé, siempre estamos volviendo con la melancolía para estos lares”, relató. Después de esa etapa también pasó por una casa ubicada en Tucumán y Rodríguez Peña, hasta instalarse en otra en Paso y Penna.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eder Fructos (@ederfructos) En 2013, el Oso comenzó a formar parte de Agarrate Catalina.

Un redoblante y el comienzo de una historia con la murga

"Siempre me gustó la percusión y en mi casa siempre hubo algún tambor, algo para golpear", recordó en el stream. Durante su adolescencia, la música apareció como una forma de participación. En 2002, mientras estudiaba, participó de una movilización por los derechos de docentes y estudiantes. "Estábamos ocupando el liceo y dijimos: 'Hoy vamos a cortar la calle, vamos a hacer una volanteada, traigan instrumentos, lo que sea para hacer ruido'", narró.

Su padre apareció con un redoblante para evitar que siga usando instrumentos caseros como tuppers, bowls "me dijo: ‘Tomá, te pido por favor, no quiero más problemas con tu madre, dejá de romperle las cosas", contó.

Gómez rememoró el momento en el que vio y escuchó una comparsa, como decenas de tamboras sonaban al mismo tiempo, "cuando venían los 80 tambores sonando fue como en el medio del pecho, un amor directo", detalló.

Durante 11 tuvo su hogar en Lomas de Zamora.

Agarrate Catalina y un salto internacional

En 2013, el Oso comenzó a formar parte de Agarrate Catalina, la propuesta de la murga combina canto colectivo y textos que suelen abordar distintos aspectos de la realidad social y cultural.

Este año junto a sus compañeros Gómez llegó a uno de los escenarios más particulares de la música internacional: el Tiny Desk de NPR. La sesión con Milo J se estrenó el 30 de abril y tuvo una duración de 16 minutos. El artista argentino, de 19 años, interpretó canciones de su repertorio junto a su banda e integrantes de Agarrate Catalina, entre ellos Gómez.