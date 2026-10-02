El emotivo video de Denisse Gónzález tras su nueva internación

Denisse González fue internada por tercera vez y crece la preocupación por el estado de salud de la ex Gran Hermano , de 24 años, por una nueva baja de sus plaquetas. La joven debió someterse a una punción de médula.

En medio de este proceso, Denisse González decidió abrir un canal de YouTube para mostrar su día a día y, ante la adversidad, reveló que se propuso un cambio de hábitos.

"Como siempre hay que sacarle algo positivo a lo que nos pasa, decidí hacer un reto de cuatro meses", expresó la ex Gran Hermano en un video que compartió en su perfil de Instagram.

En cuanto al plan de vida saludable, Denisse González destacó que va a tomar dos litros de agua por día, cero consumo de tabaco y alcohol, y complementará con alimentación saludable. También sumó tratar de realizar ejercicio físico la mayor cantidad de días posibles que pueda.

"Todavía no me curé, pero mientras los análisis de cada semana den bien, puedo seguir con mi vida y eso es exactamente lo quiero hacer", reflexionó la novia de Bautista Mascia.

Denisse Gonzalez y Bautismo Mascia.

Además, Denisse González remarcó su deseo de documentar tanto los días buenos como los malos para ver hasta dónde es capaz de cambiar su cuerpo y su vida en este periodo, dejando una potente frase de resiliencia: "Hay que entrar en el agujero para salir del agujero; yo ya entré, ahora toca salir".