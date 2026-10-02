viernes 02 de octubre de 2026
Escribinos
2 de octubre de 2026
Fuerte.

El emotivo video de Denisse Gónzález tras su nueva internación

Denisse González compartió un video en las redes sociales para compartir su día a día y adelantó cómo será su nuevo desafío personal.

Denisse González, internada.&nbsp;

Denisse González, internada. 

En medio de este proceso, Denisse González decidió abrir un canal de YouTube para mostrar su día a día y, ante la adversidad, reveló que se propuso un cambio de hábitos.

Lee además
Denisse González, internada. 
Preocupación.

Preocupación por la salud de Denisse: "Se terminó la buena racha"
Denisse González se sigue recuperanco.  video
Fuerza.

La dolorosa confesión de Denisse González: "Me hace mal..."

"Como siempre hay que sacarle algo positivo a lo que nos pasa, decidí hacer un reto de cuatro meses", expresó la ex Gran Hermano en un video que compartió en su perfil de Instagram.

La nueva vida de Denisse González

En cuanto al plan de vida saludable, Denisse González destacó que va a tomar dos litros de agua por día, cero consumo de tabaco y alcohol, y complementará con alimentación saludable. También sumó tratar de realizar ejercicio físico la mayor cantidad de días posibles que pueda.

"Todavía no me curé, pero mientras los análisis de cada semana den bien, puedo seguir con mi vida y eso es exactamente lo quiero hacer", reflexionó la novia de Bautista Mascia.

Denisse Gonzalez y Bautismo Mascia.

Denisse Gonzalez y Bautismo Mascia.

Además, Denisse González remarcó su deseo de documentar tanto los días buenos como los malos para ver hasta dónde es capaz de cambiar su cuerpo y su vida en este periodo, dejando una potente frase de resiliencia: "Hay que entrar en el agujero para salir del agujero; yo ya entré, ahora toca salir".

Temas
Seguí leyendo

Preocupación por la salud de Denisse: "Se terminó la buena racha"

La dolorosa confesión de Denisse González: "Me hace mal..."

Murió Ricardo Soulé, pionero del rock argentino y fundador de Vox Dei

Jorge Martínez, estafado y en la ruina: "Tenés cero, cero, cero'"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Coti Romero contra Romina Uhrig. 
Se armó.

Coti Romero fulminó a Romina Uhrig: "Estuvo con mis dos ex"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ricardo Soulé, referente del rock argentino.  video
Adiós a un grande.

Murió Ricardo Soulé, pionero del rock argentino y fundador de Vox Dei