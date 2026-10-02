Coti Romero fulminó a Romina Uhrig: "Estuvo con mis dos ex"

Luego de contar las razones por las que se fue en malos términos del streaming de Telefe y apuntar contra Romina Uhrig, Coti Romero hizo una contundente aclaración en Después de que todos y sacó los trapitos al sol entre las dos ex Gran Hermano.

Coti aseguró que Romina Uhrig estuvo con sus dos ex, ambos también ex Gran Hermano . Se trata de del Conejo Quiroga, cuando él estaba en pareja con ella, y Nacho Castañares, antes de que ambos comenzaran formalmente una relación.

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“Ella conoce a mis exparejas porque estuvo con ambos. Estuvo con El Conejo cuando estaba conmigo y estuvo con Nacho antes de que él esté conmigo, obviamente”, lanzó Coti Romero en Resumido, sorprendiendo a todos con esta confesión.

COTY ROMERO VOLVIÓ A CRUZAR A ROMINA UHRIG “Me manda al psicólogo, pero hay gente que tendría que estar presa. Yo no fui a sacarle los terrenos a unos abuelitos”, disparó. También la cuestionó por su paso como diputada y lanzó: “Romina está gagá”. pic.twitter.com/v7dyviTfWg

“¿Te hizo cornuda? ¿El Conejo te metió los cuernos con Romina?”, le preguntó Fermín Bo, conocido com FerBo. La correntina respondió en forma contundente: “Sí, sí. Eso fue lo que yo había contado. Yo nunca hablé mal de ella, simplemente conté algo que hizo y si eso te hizo quedar mal es porque accionaste mal vos”.

La salida de Coti Romero de Telefe

Luego, Coti Romero también se refirió a una publicación que había hecho Romina Uhrig sobre su situación laboral y sobre su salida del streaming de Telele.

“Hace un tiempito ella subió diciendo que se había quedado sin trabajo en Telefe. Antes de que empiece Gran Hermano. Pero es raro con esta gente”, expresó la ex Gran Hermano, en referencia a que Romina Uhrig volvió a trabajar para el canal.

De esta forma, Coti Romero volvió a dejar en claro cuál es el motivo de su enojo con Romina Uhrig y sostuvo su versión sobre lo ocurrido con sus exparejas. Mientras tanto, actualmente, Romina Uhrig está en pareja con el productor de Telefe Martín Borrillo.