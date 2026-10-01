Un joven de Ezeiza creó un videojuego de terror que se puede descargar gratis

Logró crear el juego que ya está disponible a través de la plataforma Google Play.

Con apenas 18 años, desde Ezeiza sueña con seguir por el camino del desarrollo de videojuegos y adelantó que el año que viene estudiará en la UADE.

La pasión por los videojuegos acercó a Matías Emanuel Echegaray de Ezeiza a desarrollar una plataforma enteramente creada por él mismo. Investigó y aprendió solo a hacer cada parte, y hoy ya está disponible para descargar gratis el videojuego de terror Silent Hunt: Horror Escape.

"Siempre quise hacer un videojuego de terror desde que tengo 14 años, pero no tenía la experiencia adquirida para hacerlo, así que arranque con otros proyectos para aprender bien y fue el año pasado (en octubre) que me lancé a crearlo desde cero", comenzó contando el joven que tiene 18 años y ya tiene más que claro lo que quiere para su futuro.

A 94 años. Lomas, el café de La Brasileña y el origen de la Cámara de Comercio regional

Violencia Ezeiza: mataron de un piedrazo a un joven a la salida de un boliche

Gracias a su curiosidad, comenzó a investigar cómo se hace un videojuego y fue así que de forma totalmente autodidacta que logró armar una historia de terror, su género favorito. "Aprendí desde cero principalmente a través de mirar videos, documentos y tomé algunos cursos sobre programación antes de darle forma a Silent Hunt", comentó.

Sobre las dificultades con las que se enfrentó cuando comenzó a armar su propio videojuego, explicó: "Las partes más complicadas fue que todos los sistemas funcionaran juntos y correctamente porque no se trata de solo crear un escenario o un personaje, sino de programar la inteligencia del enemigo, las persecuciones, la interacción con los objetos, el sonido, la iluminación y lograr que todo eso funcione bien en celulares".

Algo que parecía fácil de resolver a Matías le llevaba horas de investigación, pero aseguró que gracias a ello aprendió mucho más. "Algunos errores sencillos se complicaban, pero sé que gracias a ese tiempo de tratar de ver cuál era el problema me va a ayudar en los próximos desarrollos de videojuego porque sé que esos mismos errores ya no se van a repetir", afirmó con total seguridad.

Tanto se apasionó con el desarrollo de este videojuego que contó que ya se anotó para estudiar el año que viene en la UADE. "Busqué algo vinculado a la programación y ya me inscribí en licenciatura en desarrollador de videojuegos", expresó desde su último año en la escuela secundaria.

Sobre el proceso admitió: "Lo más importante y destacable es donde estoy ahora mismo, que otras persona puedan descargar, jugar y disfrutar del esfuerzo del trabajo que me llevó tanto tiempo. Eso me pone feliz y me motiva a querer seguir mejorando. Ya tengo ideas para futuros proyectos, pero apunto a seguir trabajando y centrarme en Silent Hunt".

El género terror, su favorito

Matías comentó que el terror es uno de los géneros que más le gustan a la hora de jugar. "Me interesa mucho cómo un juego de terror puede generarte tensión o miedo sin necesidad de mostrarte algo que te asuste. Lo mejor es hacerlo a través de una iluminación, un buen sonido, un buen escenario porque son recursos que a mí me llaman mucho más la atención", expresó.

Poder construir de cero ese espacio del videojuego es una de las partes del desarrollo que más disfrutó Matías al crear Silent Hunt. "Me gusta poder generar ese miedo y más ahora que puedo meterme en este mundo y desarrollándolo yo mismo", dijo.

Su máximo sueño

De cara al futuro, además de comenzar a estudiar en la universidad, quiere que su videojuego sea popular y que la gente hable de él: "Sería muy bueno que tenga muchas descargas y reseñas de streamers, de los youtubers o cualquier persona que sea creador de contenido que pueda jugarlo en video o en vivo, pero que hablen de él".

Matías quiere demostrar que si hay pasión por algo, se puede lograr mucho. "Quiero que este proyecto que comenzó siendo tan chico se vuelva gigante. Para mí eso sería vivir literalmente un sueño", auguró.

A nivel laboral dijo que se visualiza trabajando en una empresa. "Me gustaría crear mi propio equipo para poder producir videojuegos de terror bien argentinos para todo el mundo", concluyó convencido de su futuro.

Para descargar el link hay que descargarlo haciendo click en el siguiente link: https://play.google.com/store/apps/details?