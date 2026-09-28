Lomas, el café de La Brasileña y el origen de la Cámara de Comercio regional

Lomas: el café de La Brasileña, el germen de la Cámara de Comercio. Imagen recreada con IA.

La Cámara de Comercio de Lomas de Zamora cumplirá 94 años desde su fundación, el 1° de octubre de 1932, cuando un grupo de comerciantes impulsó la creación de una entidad para representar al sector

La historia comenzó en 1932, en el café La Brasileña, ubicado en Laprida y Acevedo. Allí, según los registros históricos de la entidad, surgió entre comerciantes la inquietud de crear una organización que representara a los aproximadamente 2.500 comercios e industrias que funcionaban entonces en el partido, de acuerdo con una referencia publicada por La Prensa.

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El 27 de septiembre se realizó una reunión en el Teatro Español, impulsada por César Rabolini y con la participación de dirigentes como Juan Jordan, Jack Gordon, José Abramovich y Manuel Martínez Juvera.

Pocos días después, el 1° de octubre, quedó constituida oficialmente la Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora. La celebración incluyó un desfile de automóviles desde General Rodríguez y Sáenz hasta Temperley.

La primera conducción estuvo encabezada por Juan Cossini, presidente entre 1932 y 1935. La sede inicial funcionó en una habitación cedida por Domingo Spagnolo, en el segundo piso de General Rodríguez 8900, actual Hipólito Yrigoyen.

La cuota para los socios era de un peso moneda nacional y la institución ofrecía, entre otros servicios, asesoramiento comercial e impositivo.

Una institución que acompañó el crecimiento de Lomas

Con el paso de los años, la Cámara cambió varias veces de sede y amplió sus actividades. Durante la década de 1930 impulsó una libreta uniforme para facilitar los créditos entre almaceneros.

En los años 40, bajo la presidencia de Antonio Strianese, intervino ante el Municipio por la presencia de automóviles de alquiler sobre Pellegrini, debido al impacto que tenían sobre las vidrieras comerciales. También tuvo participación en la organización de los tradicionales corsos que, desde 1944, formaron parte de la agenda local.

Décadas más tarde, distintas gestiones se involucraron en reclamos y proyectos vinculados con la infraestructura y los servicios de Lomas de Zamora. Antonio Mongiello impulsó gestiones relacionadas con la tasa de barrido, el edificio de ENTEL y una terminal de ómnibus.

Durante la presidencia de Luis Alfredo Japas se concretó la llegada del teléfono automático mediante la central 243 y se gestionó el traslado del Correo al nuevo edificio. Luis Ángel Legnani, en tanto, participó de las gestiones para que Lomas contara con Tribunales y una universidad nacional.

El edificio de Acevedo

Uno de los principales hitos llegó durante la presidencia de Carlos Salmerón, entre 1974 y 1977. La Cámara inauguró el 24 de julio de 1977 su edificio propio en Acevedo 46/48.

La construcción tenía 17 pisos y 93 departamentos, además de un local y un salón de actos. En ese momento se convirtió en el edificio más alto de Lomas de Zamora.

La institución también atravesó el período de la última dictadura militar, entre 1976 y 1983. De acuerdo con el relato histórico de la Cámara, mantuvo su conducción durante esos años y no fue intervenida.

Educación, participación y comercio exterior

Con el regreso de la democracia, Víctor Dvoskin presidió la entidad entre 1983 y 1987 y promovió una mayor apertura hacia la comunidad. Se crearon comisiones de Deportes, Cultura y Educación y se impulsaron iniciativas educativas.

Entre ellas estuvo la primera escuela de computación, junto con Alfredo D'Alessio y Claudio Cané, además de cuatro centros para adultos mediante un convenio con la DINEA: los CENS 192 y 283 y los CENT 22 y 62.

También surgió el lema “La Cámara cede la palabra”, asociado a actividades de participación pública. En ese marco se realizó una interpelación pública al entonces intendente Eduardo Duhalde y su gabinete, en medio de reclamos de comerciantes por una reducción de impuestos.

Camilo Alberto Kahale está al frente de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora, que mantiene su sede en Acevedo 48.

En 1986 llegó otro capítulo destacado: la misión comercial “Lomas Exporta”, que llevó a 17 empresarios durante 21 días por Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Duhalde integró la comitiva.

Los especialistas Luis Tranchini y Gustavo Lajnis participaron en la organización técnica del área de comercio exterior, aunque no formaban parte de la conducción de la Cámara en aquella misión. Su posterior vínculo con el IMPTCE correspondió a una etapa posterior.

La cronología institucional incluye también las presidencias de Julio Massara, entre 1994 y 1999, y de Norberto Giambuzzi, quien continuó el proceso de consolidación de la entidad.

Actualmente, Camilo Alberto Kahale está al frente de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora, que mantiene su sede en Acevedo 48.

A 93 años de aquella reunión que comenzó entre cafés y terminó en el Teatro Español, la institución conserva una trayectoria ligada al comercio, la industria y distintos procesos de transformación de Lomas de Zamora.

Carlos Gamarnik: “Ser parte de la Cámara es un orgullo”

Se trata de un socio de hace casi 40 años, al frente de la marroquinería Doga.

Se trata de un socio de hace casi 40 años, al frente de la marroquinería Doga.

"Mi papá abrió la primera marroquinería Doga en 1949, en la calle José C. Paz, que ahora es 9 de Julio, en Lanús. Se llamaba Casa Doga. Yo era muy chiquito, pero tengo muy presente toda esa trayectoria. Acá en Lomas de Zamora abrimos la sucursal en 1968, después se cerró Lanús y quedamos acá en Lomas", contó.

- ¿Qué lo llevó a asociarse a la Cámara?

- Ingresé porque es una sociedad comercial e industrial muy afamada de Lomas de Zamora. Siempre nos sentimos atraídos por la representatividad que tenía, por el trabajo de acompañamiento al comercio y a la industria y por los beneficios que daba. Y después por la amistad. Tengo una amistad muy estrecha de muchos años con su presidente, Alberto Kahale y eso también fue una de las razones por las cuales me incorporé.

- ¿Cuáles fueron los cambios más grandes en el comercio de Lomas?

- Las renovaciones de la peatonal. Al principio acá en Laprida circulaba el colectivo que salía de la estación, la calle era empedrada, así era antiguamente. Después se inicia la transformación en peatonal y distintas refacciones. La última que se hizo ahora, gracias al intendente que tenemos, quedó muy linda. Nos llena de satisfacción porque quedó muy bonita y no trajo tantas molestias al comercio. Se fue haciendo por tramos, con bastante celeridad, y valió la pena.

- ¿Cuál fue la época más difícil que le tocó atravesar como comerciante?

- Comercialmente, lo que más nos afectó fueron las políticas económicas durante el gobierno de Menem y durante el gobierno de De la Rúa. Ahí estuvimos bastante preocupados. Pero esta última crisis que estamos viviendo ahora, con tantas restricciones económicas, la gente no tiene plata en el bolsillo, no tiene para gastar y eso está pegando muy fuerte, con más violencia, al funcionamiento del comercio en Lomas.

- ¿Qué es lo más valioso que le dio la Cámara en todos estos años?

- Que siempre estuvo acompañándonos, a todo el comercio, principalmente acá en Lomas. En los momentos difíciles, cuando había que resolver problemas, ellos participaron, nos ayudaron, nos acompañaron. Siempre se hace eco de la problemática que tiene el comercio y la industria. Esa es la gran ayuda.

-¿Qué consejo le daría a un joven que hoy quiere abrir su primer negocio en Lomas?

Muchos consejos no podemos dar ahora porque está muy difundida la venta online. Eso es otro de los factores que motivó la falta de afluencia a los negocios. Pero hay mucha gente que le gusta hacer la compra personalmente, que le gusta ver, tocar, elegir. Que no es lo mismo que comprar por una foto. Eso es imposible de sustituir.

- ¿Qué significa para usted ser parte de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora?

- Es un orgullo. Es una institución muy trascendente, una de las asociaciones comerciales e industriales más grandes de la provincia de Buenos Aires. Tengo el orgullo de que cuenta con una muy valiosa dirección, muy buena gerencia. Eso es lo que más me enorgullece de estar en la Cámara. Serán unos 40 años más o menos de socio. Yo tengo 83 y la Cámara cumple 94, así que casi...