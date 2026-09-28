Lomas de Zamora: arrestaron a dos hombres por distribuir imágenes de abuso sexual infantil

Una investigación de la Justicia de Lomas de Zamora permitió detener a dos hombres por la tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Los habían reportado desde una organización internacional que protege los derechos de la niñez.

Los dos casos fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel, tras un reporte emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) .

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En ambas situaciones, los operativos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El primer hecho involucraba a un hombre de 38 años , vinculado con la presunta distribución de material en el que aparecían menores de edad abusados sexualmente. El sujeto fue detenido por la Policía de la Ciudad.

Dos detenidos tras una investigación de la Justicia de Lomas de Zamora.

Los efectivos secuestraron dispositivos electrónicos que efectivamente contenían material de abuso sexual infantil. Se llevaron celulares, pendrives, discos rígidos, una tablet, una notebook y tarjetas de memoria.

Por otro lado, el segundo caso tenía como sospechoso a un hombre de 44 años que tenía y distribuía ese tipo de imágenes. Al igual que el primer sujeto, fue allanado y detenido, y también le incautaron dispositivos con el material investigado.

Según precisaron fuentes judiciales, en este segundo operativo se secuestraron 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 pendrives, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos. Todo el contenido será peritado.