Crimen de Érica Soriano: revocaron el beneficio que le reducía la condena al asesino

La Justicia de Lomas de Zamora rechazó el beneficio que le reducía la pena a Daniel Lagostena , quien había sido condenado a 22 años de prisión por el homicidio de su expareja, Érica Soriano , ocurrido en 2010 .

La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora dejó sin efecto la medida que había tomado hace algunas semanas el juez de Ejecución de Lomas, Juan Ignacio Sorrentino, quien había aceptado reducirle un año y tres meses de prisión al imputado porque había realizado cursos en la cárcel .

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Aquella medida había generado un fuerte rechazo en la familia de Érica, que apeló la decisión a través de su abogado, Marcelo Mazzeo. El letrado sostuvo que ese estímulo educativo no podía traducirse automáticamente en una reducción de la condena , sobre todo porque el imputado nunca colaboró con la Justicia ni reveló dónde estaba el cuerpo de la víctima.

Los camaristas coincidieron con el planteo de la querella y sostuvieron que la decisión de otorgarle el beneficio a Lagostena fue prematura y que el estímulo educativo por estudiar en la cárcel no modifica la condena, sino que debe evaluarse más adelante , cuando el detenido pretenda solicitar beneficios como salidas transitorias, libertad asistida o libertad condicional.

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En esos términos, la Cámara revocó el beneficio otorgado y lo dejó en suspenso. Mientras Lagostena no plantee los beneficios de libertad mencionados, se mantendrá la pena original de 22 años de prisión.

El crimen de Érica Soriano y la condena

Érica Soriano, la joven embarazada que fue asesinada en 2010.

Daniel Lagostena había sido condenado a 22 años de prisión el 12 de julio de 2018 por el asesinato de su expareja Érica Soriano, quien estaba embarazada al momento del crimen.

La joven de 30 años había desaparecido en Lanús. La Justicia determinó que la mataron entre la noche del 20 de agosto de 2010 y la tarde del día siguiente. El cuerpo de Érica nunca apareció, pero la investigación concluyó que fue asesinada por Lagostena, quien habría quemado sus restos.

En consecuencia, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 de Lomas de Zamora declaró a Lagostena culpable del delito de homicidio en concurso real con aborto y determinó que debía estar preso hasta el 1º de diciembre de 2029.