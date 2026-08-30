La batalla de "farmear aura" convocó a cientos de jóvenes en Lomas de Zamora

La “Batalla de Farmear Aura” convocó a cientos de personas en la Plaza Grigera este domingo por la tarde. Una multitud de jóvenes se animó a participar de esta tendencia que nació en TikTok y que llegó por primera vez a Lomas de Zamora .

Desde las 15:30, vecinos de todas las edades se reunieron en la cancha de básquet de la plaza, a metros de la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Portela . Niños, adolescentes y también varios adultos se acercaron a observar la competencia.

Cultura urbana. De Tik Tok a la Plaza Grigera: llega a Lomas la batalla para "farmear aura"

El “aura” es un concepto popular surgido en internet vinculado con la presencia, el carisma, la seguridad y el estilo. El objetivo es conquistar al público y conseguir el reconocimiento de “+1.000.000 de aura” .

La propuesta en la Plaza Grigera era simple: dos participantes o dos parejas competían entre sí para demostrar simbólicamente “aura” mediante gestos, poses y bailes . Después de unos minutos, el público decidía quién era el ganador.

Cada competencia se cerraba cuando uno de los organizadores pasaba al frente y levantaba la mano del vencedor o los vencedores, quienes se llevaban una hamburguesa como premio.

Con el correr de los minutos, cada vez más jóvenes se acercaban para presenciar el evento. Muchos se colgaron de los árboles, se treparon a los techos o se subían a alguna plataforma que les permitiera ver mejor.

El festejo de uno de los ganadores, con una hamburguesa como premio.

Los jóvenes animaban constantemente cada pose, gesto o baile de los participantes. En algunas ocasiones, también reprobaban con abucheos cuando alguien intentaba hacer una pose y le salía mal, aunque todo se desarrollaba en un contexto de humor y amistad.

El evento recordó mucho a las tradicionales batallas de rap que se popularizaron en los últimos años. El código que se viralizó en internet ya llegó a las calles y Lomas de Zamora terminó siendo una de los primeros escenarios reales de este fenómeno. Días atrás hubo un evento similar en Monte Grande.