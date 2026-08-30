Los Leones de Lomas Athletic que se colgaron la medalla de bronce

Los Leones se quedaron con la medalla de bronce en el Mundial de Países Bajos y Bélgica 2026. Otro podio que se suma al de las Leonas , campeonas este sábado, logrando la tercera estrella para la Argentina. Con fuerte presencia de Lomas Athletic , los caballeros repitieron lo hecho hace 12 años en La Haya.

Tadeo Marcucci, Lucio Méndez Pin y Martín Ferreiro se colgaron la presea de bronce luego del triunfo por 2-1 frente a Países Bajos -campeón olímpico- en el estadio Belfius Arena, de Bélgica.

En Bélgica e Inglaterra. Emma Knobl, de Lomas Athletic, en la ventana final de la Pro League

El entrenador Lucas Rey alistó a Marcucci en la formación titular, mientras que Méndez Pin y Ferreiro sumaron desde la banca. Con el triunfo, la Albiceleste se tomó revancha de la derrota por 3-1 en la fase de grupos, dejando sin podio al equipo nerlandés.

Los tres jugadores se formaron en Lomas Athletic , dando sus primeros pasos en Arenales 663 para luego ir proyectando su carrera hacia Europa, donde hoy forman parte del plantel del Royal Orée de Bélgica , pero previamente deslumbraron el Torneo Metropolitano de la AHBA.

De ellos, el que cuenta con más experiencia internacional es Martín Ferreiro, que anteriormente jugó en Pinoké (Países Bajos), Gentoise (Bélgica) y Crefelder (Alemania). Sin embargo, en el proceso de Lucas Rey, Tadeo Marcucci y Lucio Méndez Pin vienen con más presencias a través de las distintas citaciones, puesto que Martín Ferreiro volvió a los Leones en febrero de este año luego de tres años de ausencia.

Esto fue lo que dijo Martín Ferreiro

El delantero no olvidó sus raíces y con la medalla asegurada habló por ESPN. “Se lo dedico a todos los chicos del club, de Lomas, amigos, familia. Todos los argentinos apoyaron desde sus casas con el mate o el café”, afirmó el formado en Lomas Athletic.

También analizó que “uno de los objetivos de este Mundial fue ser finalistas. Se nos escapó frente a Alemania, lo sentimos ahí cerca, pero si me decían donde firmo un día antes de un tercer puesto yo firmaba”.

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Dándole suma importancia al logro conseguido, recordó que “es la segunda vez en la historia del hockey argentino con una medalla mundialista. Es un proceso, hay que ir paso a paso y hay que mirar para adelante que esto sigue. Equipo tenemos de sobra”.

Un pasado con Lomas Athletic

La anterior medalla de los Caballeros en un Mundial también fue de bronce: La Haya 2014, donde le ganó a Inglaterra (2-0) el partido por el 3º puesto, luego de caer en semifinales ante Australia (5-1).

En aquél logro hubo otro jugador de Lomas Athletic, que hoy sigue jugando en el club: Agustín Mazzilli, quién dos años después fue campeón olímpico en Río de Janeiro 2016.

Además, contó con la presencia de Lucas Vila que, si bien nunca jugó en el club, desde hace tres temporadas dirige al plantel femenino.